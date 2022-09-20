«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Сибири» за 1.73.
«Похоже, у «Сибири» начались непростые дни. Новосибирцы впервые в этом сезоне проиграли два матча подряд. Вроде бы что в этом может быть особенного, если учесть, что оба этих поражения были выездными? Но дело в том, что «Автомобилисту» сибиряки влетели достаточно крупно, пропустив пять шайб. А в столице братского Казахстана, которую теперь уже непонятно, как называть, и вовсе не смогли забить.
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В общем, игровые проблемы у новосибирцев налицо, но по сравнению с проблемами нижнекамцев это даже не проблемы, а так, смех один. Вот уж где проблемы так проблемы, причём даже непонятно, с какой стороны на них заходить. Лично я своим незаинтересованным взглядом вижу точечные недоработки всего «Нефтехимика» во всех эпизодах всех матчей. Вроде всё по делу и всё по науке, но там один чуть-чуть недобежал, там второй в стык не пошёл, там третий под шайбу не лёг – в сумме и получилось то, что «маленькие татары» сейчас имеют. И, сдаётся мне, выходить из этой ситуации можно будет только с новым тренерским штабом, способным заставить игроков пластаться и в каждом эпизоде играть «на разрыв аорты» — других вариантов у команды с таким бюджетом и таким составом просто нет.
Но это, повторюсь, моё личное «послевкусие» от просмотра матчей в участием «Нефтехимика». И мне кажется, что, пока тренерский штаб в Нижнекамске старый, ловить им против «Сибири» в Новосибирске особо нечего. Что подтверждает и статистика личных встреч, подсказывающая нам, что в десяти последних матчах на сибирской земле «Нефтехимик» смог победить лишь трижды, а семь раз проиграл. В том числе проиграл и все новосибирские матчи двух предыдущих сезонов, увы…
Домашняя победа «Сибири», нелёгкая, где-то даже «рабочее-крестьянская», но от этого ещё более ценная. Скорее всего, с минимальным перевесом, но при этом одержанная в основное время», — сказал Лебедев.
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