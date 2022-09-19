«Сибирь» — «Нефтехимик». До первой победы нижнекамцев ещё долго

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик» 20 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Сибирь» — «Нефтехимик» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.5.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Нефтехимик» Нижнекамск (20.09.2022)

На 20 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить первому матчу дня между «Сибирью» и «Нефтехимиком», который пройдёт в Новосибирске. Первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

«Сибирь» Андрея Мартемьянова уже успела сыграть восемь официальных встреч с начала сезона. Правда, статистика разделилась поровну. Четыре победы и четыре поражения. Накануне на выезде клуб проиграл «Барысу» (0:2) и «Автомобилисту» (2:5). При этом за пять выездов у команды лишь две победы, статистика не лучшая.

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У «Нефтехимика» же за семь официальных матчей ни одной победы. Накануне клуб проиграл на выезде «Автомобилисту» (3:4), до этого — «Трактору» (0:4). В матче с «Северсталью» Энтони Камара оформил дубль, но не смог спасти команду, и клуб потерпел ещё одно поражение (2:3). Увы, пока у Олега Леонтьева не получается завершить череду неудач.



Потому и положение команд серьёзно разнится. «Сибирь» занимает пятую строчку в Восточной конференции с девятью очками. «Нефтехимик» довольствуется последним местом лишь с одним баллом. Что же будет дальше? С учётом не лучшего старта «Нефтехимика» судить сложно, но команда старается.

Явно положение дел сейчас лучше у Андрея Мартемьянова. О превосходстве свидетельствует и статистика очных встреч. Так, за 38 матчей «Сибирь» одержала 17 побед, а «Нефтехимик» — 21. Правда, особо полагаться на статистику не стоит. Зато за последние 10 очных встреч соперники лишь трижды забрасывали меньше четырёх шайб за игру.

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При этом у команд всё неплохо в этом сезоне с результативностью. У хозяев 15 заброшенных шайб за восемь игр, у гостей — 14 за семь. Однако у «Нефтехимика» 31 пропущенная шайба, а у «Сибири» лишь 14. Положение дел указывает на явного фаворита в этом матче. Плюс дома за последние пять очных игр «Сибирь» четыре раза обыгрывала оппонента.

Потому, на наш взгляд, сейчас стоит проверить ставку на победу «Сибири» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.20. Коэффициент неплохой, да и все факты сейчас за хозяев. У гостей же в последнем матче были проблемы с удалениями, которых набралось на 14 минут. «Автомобилист» в ворота «Нефтехимика» забросил все четыре шайбы в большинстве – есть над чем подумать.

Так что у Андрея Мартемьянова будет возможность улучшить показатели. Правда, и соперник наверняка проделает работу над ошибками. Однако на бумаге сейчас явное преимущество у хозяев.

«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 сентября 2022 года

«Сибирь» неплохо начала сезон, хотя в гостях пока и не всё гладко, дома же всё неплохо. «Нефтехимик» пока идёт без побед, замыкая турнирную таблицу Восточной конференции. У Олега Леонтьева не получается прервать неудачную серию. Хотя клуб и старается, однако положение дел лучше у соперника, плюс статистика очных встреч в Новосибирске за хозяевами, и результативность у команд неплохая. Поэтому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Сибири» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.20

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