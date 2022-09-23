Италия — Англия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Англия в Лиге наций.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.03.
«Просто чудовищная Лига наций для сборной Англии. На данный момент у нее всего два очка — дважды сыграли вничью и дважды проиграли Венгрии (дома даже крупно — 0:4, а ещё раз — 0:1). Вряд ли кто ожидал такого результата для английской сборной.
Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.
Здесь своя подоплёка у встречи. Всё-таки играют финалисты последнего Евро. Мы помним, что тогда всё закончилось в пользу сборной Италии. Посмотрим, как будет сейчас. Но у англичан пока что всего один забитый мяч — с пенальти Харри Кейн забил в выездной игре с Германией.
У Италии своих проблем более чем. Посмотрим, что команды противопоставят друг другу на «Сан-Сиро» в Милане. Мне кажется, англичане упрутся, а у итальянцев очень много изменений в составе, и команда Роберто Манчини тоже очень неубедительно выглядит в этой Лиге наций.
Я попробую спрогнозировать, что в первом тайме будет упрямый, упёртый футбол, без большого количества моментов. Скорее всего, все закончится ничейным результатом. Мой прогноз: ничья в первом тайме за 2.03», — сказал Генич.
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