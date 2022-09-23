Италия — Англия: прогноз Александра Елагина на матч группового этапа Лиги наций

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Англия.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Это третья группа элитной лиги А. В компании вместе с финалистами последнего Евро находятся команды Венгрии и Германии. Венгры лидируют в турнирной таблице квартета, за ними идут немцы, и только затем расположились итальянцы; англичане и вовсе набрали только два очка за четыре встречи и идут на последнем месте. Разница забитых и пропущенных голов у англичан — 1—6. Англичане уже не попадут в «Финал четырёх», но могут вылететь. Для того чтобы этого не случилось, им нужно сыграть вничью с итальянцами в гостях и в последнем туре дома обыграть Германию.
Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.
Главной задачей Гарета Саутгейта является определение тех футболистов в итоговой заявке, которые отправятся на чемпионат мира в Катар. Основной голкипер команды Джордан Пикфорд не вошёл в состав из-за травмы бедра. После двухлетнего перерыва возвратился игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер. Не получили вызова защитники Бен Уайт и Джеймс Джастин и хавбек Конор Галлахер.
.Италия во второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. Роберто Манчини вызвал 28 футболистов, как и Саутгейт. Впервые приглашение в сборную получили голкиперы Иван Проведель и Гульельмо Викарио и защитник Паскуале Маццокки. Матч будет юбилейным между командами — 30-м. У Италии 12 побед, а у Англии — восемь. При этом англичане не могут обыграть итальянцев с 2012 года. Начиная с этого года соперники в среднем забивают два мяча за игру. Такой исход и ожидаю на этот раз», — сказал Елагин.
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