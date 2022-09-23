Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Англия: прогноз Александра Елагина на матч группового этапа Лиги наций

Италия — Англия: прогноз Александра Елагина на матч группового этапа Лиги наций
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Это третья группа элитной лиги А. В компании вместе с финалистами последнего Евро находятся команды Венгрии и Германии. Венгры лидируют в турнирной таблице квартета, за ними идут немцы, и только затем расположились итальянцы; англичане и вовсе набрали только два очка за четыре встречи и идут на последнем месте. Разница забитых и пропущенных голов у англичан — 1—6. Англичане уже не попадут в «Финал четырёх», но могут вылететь. Для того чтобы этого не случилось, им нужно сыграть вничью с итальянцами в гостях и в последнем туре дома обыграть Германию.

Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.

Главной задачей Гарета Саутгейта является определение тех футболистов в итоговой заявке, которые отправятся на чемпионат мира в Катар. Основной голкипер команды Джордан Пикфорд не вошёл в состав из-за травмы бедра. После двухлетнего перерыва возвратился игрок «Тоттенхэма» Эрик Дайер. Не получили вызова защитники Бен Уайт и Джеймс Джастин и хавбек Конор Галлахер.

.Италия во второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. Роберто Манчини вызвал 28 футболистов, как и Саутгейт. Впервые приглашение в сборную получили голкиперы Иван Проведель и Гульельмо Викарио и защитник Паскуале Маццокки. Матч будет юбилейным между командами — 30-м. У Италии 12 побед, а у Англии — восемь. При этом англичане не могут обыграть итальянцев с 2012 года. Начиная с этого года соперники в среднем забивают два мяча за игру. Такой исход и ожидаю на этот раз», — сказал Елагин.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Захарян может сменить гражданство, ему разрешат играть за Армению.

Прогнозы на все матчи Лиги наций.

Терюшков допустил, что футболистов «Химок» мобилизуют в армию России.

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.

Почему Грузия победит Северную Македонию.

Италия – Англия. Что Манчини хорошо, то Саутгейту катастрофа Италия – Англия. Что Манчини хорошо, то Саутгейту катастрофа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022