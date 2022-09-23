Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций

Италия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Англия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«Неожиданно эти команды занимают последние два места в турнирной таблице группы. Поэтому матч будет очень принципиальным для соперников.

Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.

Естественно, вылетать в Лигу В никто не хочет. Особенно близка к этому Англия, которая находится на последнем месте. Жду очень упорного матча.

В обеих сборных есть перестановки. Особенно в Италии, которая строит новую команду. У Манчини много молодых футболистов, при этом осталось несколько опытных. В их числе Бонуччи, Иммобиле хотел уйти, но Манчини уговорил его остаться.

У Англии состав изменился незначительно. Добавились Беллингем и ещё пара человек. Но в целом играть будут так же. Англия будет действовать строго от обороны, вторым номером и искать свой шанс на контратаках.

Думаю, что много голов здесь не будет. Я жду упорную борьбу с непредсказуемым исходом», — сказал Мор.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Сборной России разрешено использовать флаг и гимн на матче с Киргизией.

Прогнозы на все матчи Лиги наций.

Терюшков допустил, что футболистов «Химок» мобилизуют в армию России.

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.

Почему Грузия победит Северную Македонию.

Италия – Англия. Что Манчини хорошо, то Саутгейту катастрофа Италия – Англия. Что Манчини хорошо, то Саутгейту катастрофа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022