Италия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Англия.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.
«Неожиданно эти команды занимают последние два места в турнирной таблице группы. Поэтому матч будет очень принципиальным для соперников.
Прогноз на матч Италия — Англия с коэффициентом 3.25.
Естественно, вылетать в Лигу В никто не хочет. Особенно близка к этому Англия, которая находится на последнем месте. Жду очень упорного матча.
В обеих сборных есть перестановки. Особенно в Италии, которая строит новую команду. У Манчини много молодых футболистов, при этом осталось несколько опытных. В их числе Бонуччи, Иммобиле хотел уйти, но Манчини уговорил его остаться.
У Англии состав изменился незначительно. Добавились Беллингем и ещё пара человек. Но в целом играть будут так же. Англия будет действовать строго от обороны, вторым номером и искать свой шанс на контратаках.
Думаю, что много голов здесь не будет. Я жду упорную борьбу с непредсказуемым исходом», — сказал Мор.
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