«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 2.16.

«Эвертон» неплохо начал новый сезон и смотрится довольно стабильно с приходом осени, перестав проигрывать. Однако в последних пяти турах у команды был один противник с грозным именем, да и тот находится в не самых лучших кондициях.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Да, «ириски» не уступили «Ливерпулю» в дерби, но на своём поле могли бы выступить и лучше. Да и победы над середняками чемпионата пока не могут ясно дать понять, в какой же форме находится коллектив.

«Манчестер Юнайтед» после крупного поражения в дерби будет очень злым и мотивированным. До этой неудачи «красные дьяволы» имели очень солидную успешную серию, что позволило им вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. Вероятнее всего, команда попытается вернуться в гонку в игре с ливерпульцами, ведь по силе состава и опыту у неё есть хороший потенциал.

После таких поражений, какое получил «Манчестер Юнайтед», хозяевам, на мой взгляд, стоит очень сильно опасаться разгневанного гранда. По всем показателям гости сейчас выглядят сильнее и вряд ли будут долго проводить разведку.

Да, «ириски» вполне могут оказать достойный отпор в обороне, имея хорошую линию защиты, но выстоять до финального свистка может и не получиться. Считаю, что «красные дьяволы» сметут рубежи оппонента и увезут домой три очка.

Мой прогноз — победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 2.16».

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