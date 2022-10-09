Экспресс на футбол 9 октября с коэффициентом 8.46: Хвича — герой, Юрген Клопп в беде

9 октября становится последним днём недели, но, как правило, самые сладкие матчи пройдут именно в воскресенье. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.46 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

Прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Наполи» 9 октября

«Кремонезе» в прошлом сезоне занял второе место в Серии B и поднялся в элитный футбольный дивизион Италии впервые за 27 лет. Возможно, руководство клуба поспешило с ротацией Фабио Пеккии на Массимилиано Альвини, а может, просто существенная разница в классе и опыте даёт о себе знать. Серо-красные за восемь туров набрали лишь три очка. Расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Почему «Барселону» ждёт непростой матч с «Сельтой» 9 октября.

Команда контролирует мяч 44,2% встречи: действует 40% игрового времени в середине поля и ещё 29% — в атакующем блоке. Игроки наносят по 12,8 удара (из них лишь 3,6 в створ ворот) и забили только шесть голов, что лишь на 1,75 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).



Команде Лучано Спаллетти нет равных в Серии А в атакующем аспекте. Футболисты выполняют в среднем по 18,8 выстрела по воротам, из которых 5,8 приходятся в створ ворот. Хвича Кварацхелия и его одноклубники забили 18 мячей. Лишь в одной встрече «партенопейцы» не сумели отличиться в воротах соперников.



«Наполи» за восемь туров лишь в двух матчах не смог добиться максимального результата — сыграв вничью с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1). Команда делит первую строчку с «Аталантой» и не намерена отпускать конкурента в свободное плавание. Гости едут в Кремоне исключительно за победой.



Рекомендуем ставку на победу «Наполи» с форой (-1) мяч за 1.66.

Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Лечче» 9 октября

Команда Жозе Моуринью за восемь туров одержала пять побед, в том числе над «Интером» (2:1), сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) и проиграла в двух матчах — «Удинезе» (0:4) и «Аталанте» (0:1). Расположилась на шестой строчке. Лишь четыре очка отделяет её от лидера чемпионата. Неплохо, но, учитывая благосклонность календаря, могло быть и лучше.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» с коэффициентом 3.00.

«Волки» контролируют мяч 47,5% игрового времени: действуют 31% встречи в защитном блоке и ещё 45% — в середине поля. Выполняют по 15,6 отбора и осуществляют по 10,3 перехвата мяча (12-й и четвёртый показатели в чемпионате). Руй Патрисиу отразил 92,31% ударов из 104 нанесённых в створ его ворот — пропустил восемь голов. Лишь пять клубов пропустили меньше.



Игра «Ромы» впереди во многом завязана на контратаки. При этом она выделяется активными действиями у штрафной соперников. Футболисты наносят по 15,8 выстрела по воротам, из которых 5,8 приходятся в цель (пятый и первый показатели в Серии А). Подводит игроков реализация. Забили лишь девять голов, что на 8,55 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).



«Лечче» относительно стабильно выступает на стартовом отрезке. Игроки выполняют по 17,6 отбора мяча (третий показатель) и не допускают грубых ошибок в обороне. Лишь «Интеру» удалось отправить в ворота жёлто-красных больше одного мяча — 1:2. Неплохо.



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября

За свою самостоятельную тренерскую карьеру, которая началась в декабре 2019 года, Микель Артета ни с кем не играл так часто, как с «Ливерпулем» – девять раз. Баланс «Арсенала» в этих матчах не впечатляет – три победы (из них две в сериях пенальти), одна ничья и пять поражений. «Канониры» не могут забить мерсисайдцам пять матчей подряд.

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Предстоящая встреча – наиболее удобный момент, чтобы сломать этот тренд. «Арсенал» набрал сумасшедший ход. В 10 матчах текущего сезона было одержано девять побед во всех турнирах. Баланс мячей – 25:9. При этом только четыре матча были «сухими».



«Ливерпуль» в этом сезоне буксует. Сразу четыре из семи матчей АПЛ для красных закончились вничью. У Юргена Клоппа стало меньше головной боли по поводу количества игроков, угодивших в лазарет, но там всё равно находятся стилеобразующие футболисты. Такие, как Эндрю Робертсон. На чужом поле против поймавшего кураж соперника будет невероятно сложно. Победа «Арсенала» читается.

Экспресс на матчи 9 октября

Ставка 1: победа «Наполи» с форой (-1) над «Кремонезе» за 1.66.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рома» — «Лечче» за 2.00.

Ставка 3: победа «Арсенала» над «Ливерпулем» за 2.55.

Общий коэффициент: 1.66 Х 2.00 Х 2.55 = 8.46.

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