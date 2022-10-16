«Сочи» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Северсталь».
Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.50.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
«Слышал, что внутри сочинского клуба не всё гладко, отдельные функционеры интригуют против Андрея Назарова. Такие действия вредят прежде всего команде – хоккеисты постоянно на нервах, забивают меньше, чем могли бы, теряют важные очки в постоянных овертаймах.
Сам главный тренер делает всё, чтобы выправить ситуацию. Черноморцы прибавили во многих компонентах, и сейчас главной проблемой для них является не игра, а недостаточное мастерство основного состава.
И всё же думаю, что в этом матче хозяева победят. Назаров умеет навязать сопернику энергозатратную игру. «Северсталь» подустала в конце выезда, а у сочинцев на этой неделе был всего один матч. Ставим на успех южного клуба в матче».
Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.
Прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь» с коэффициентом 2.56.
Цуккарелло: «Миннесота» играет в обороне как юниорская команда.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак» с коэффициентом 3.11.
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