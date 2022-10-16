Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 4.40 от Романа Павлюченко

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак».
Ставка: результативная ничья за 4.40.
«ЦСКА немного потерял набранный ранее темп и оказался в роли догоняющего перед главным московским дерби, пропустив нынешнего оппонента вперёд в таблице. Армейцам очень не везло в атаке в матче с «Торпедо», который оказался в итоге проигрышным, да и против «Динамо» они не смотрелись грозно в нападении. Однако на своей арене коллектив не проигрывал в этом розыгрыше и лишь однажды сыграл там вничью, победив во всех остальных матчах.
Что касается «Спартака», то в последнее время команда набрала приличные кондиции и в предыдущих турах выглядела очень качественно и в атаке, и в защите. Красно-белые добыли три победы кряду, и это однозначно придаст им сил и положительных эмоций перед дерби с армейцами, которые не так воодушевлены после недавних неудач.
Главное дерби Москвы обещает стать украшением тура, и я считаю, что команды изберут зрелищный футбол. ЦСКА отстаёт от противника и попытается добиться победы, обойдя того в таблице. Однако красно-белые сейчас очень хороши даже на чужом поле, к тому же поддержка будет и у них, хотя и не в таком объёме.
Считаю, что матч порадует забитыми мячами, учитывая атакующий потенциал клубов, а завершится всё боевой ничьей. Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.40».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Александр Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Александр Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.
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