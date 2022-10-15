ЦСКА — «Спартак». Абаскаль и Промес готовы к лучшему дерби страны

16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на успех армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Победа красно-белых оценена в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (16.10.2022)

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск. До конца осенней части чемпионата России остаётся меньше месяца. Сможет ли Федотов сократить разрыв от лидера в преддверии зимней паузы? Разбираемся вместе.

«Спартак» на стартовом отрезке турнирной дистанции РПЛ потерпел три поражения — от «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4). Сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Добился максимального результата в восьми встречах, в частности с «Краснодаром» (4:1), «Сочи» (3:0) и «Локомотивом» (1:0). Отставание от лидера составляет пять пунктов.

Черчесов: в «Спартаке» важны все игры.

Также стоит отметить идеальные выступления красно-белых в Кубке России. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли во всех трёх матчах турнира: с «Крыльями Советов», «Факелом» и «Зенитом» с суммарным счётом 7:0. Причём в ворота действующего чемпиона России они забили три безответных мяча. Солидно!



«Спартак» под началом Гильермо Абаскаля демонстрирует классный атакующий футбол. Красно-белые владеют игровой ситуацией 56,1% времени: проводят 42% встречи в центре поля и ещё 31% — у штрафной соперников. Игроки выполняют по 18,3 удара, из которых 6,7 приходятся в цель. Главной ударной силой команды является Квинси Промес. Нидерландский футболист за 15 официальных матчей набрал 19 очков по системе «гол+пас» (14+5).

ЦСКА проводит отличный сезон. Владимир Федотов вновь навязывает достойную конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке. За 12 туров армейцы допустили лишь две осечки — уступили как раз команде Сергея Семака (1:2) и сенсационно проиграли во встрече с «Торпедо» (0:1).

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На текущий момент красно-синие располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы и отстают от лидера РПЛ на шесть очков. Впереди ещё много времени, чтобы сократить разрыв или как минимум улучшить текущее положение. Грядущая встреча — отличная возможность продемонстрировать свои амбиции.

Армейцы практически идеально проводят домашние матчи. Они одержали победу в пяти встречах. Могли продлить серию до шести матчей, но в дерби с «Динамо» сыграли вничью (1:1). Команда Федотова активнее атаковала, но не сумела конвертировать своё преимущество в голы.



Красно-синие владеют мячом в среднем 48,5% встречи: проводят 44% игрового времени в середине поля и ещё 31% — в атаке. Игроки наносят по 16,7 удара (из них 4,9 — в створ ворот), забили 24 мяча, что на 1,49 снаряда меньше от количества ожидаемых (xG). Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и особенно Фёдор Чалов очень хороши в текущем сезоне.



Определённые вопросы есть к игре в обороне. Подопечные Владимира Федотова лишь в четырёх матчах РПЛ удержали свои ворота на замке, пропустив суммарно 11 голов. Всё могло быть более печально если бы не уверенная игра Игоря Акинфеева в воротах. Он отразил 90,91% удара, нанесённых в створ его ворот. Впечатляюще!

Как видно, обе команды хорошо играют в атаке и не особо заботятся о безопасности собственных ворот. Они лишь по разу не сумели отметиться результативными действиями в воротах соперников. При таких раскладах, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке обе забьют за 1.66.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» 16 октября 2022 года

ЦСКА расцвёл под управлением Владимира Федотова. Армейцы уверенно играют в атаке и не уходят в глухую оборону. «Спартак» с Квинси Промесом во главе атакующего механизма ещё более безжалостен в атаке. Гильермо Абаскаль поставил классный футбол и пожинает плоды своей работы. Напряжение в московском дерби между этими командами всегда на высоте, а сейчас тем более. Градус повышен, а значит, на поле будет жарко. Отсюда ставка на то, что обе команды забьют, за коэффициент 1.66.



Ставка: обе забьют за 1.66.

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