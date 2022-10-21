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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.74.

«Ливерпуль» одержал еще одну важную победу, вслед за «Ман Сити» обыграв «Вест Хэм» с тем же счетом 1:0. Понятно, что особенно с «молотобойцами» всё было небезупречно и на помощь не раз приходил Алисcон, но, главное, результат был достигнут. На этом этапе это самое важное – вернуть уверенность игрокам и набрать максимально возможное количество очков до полуторамесячного перерыва на ЧМ.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

«Форест» забил лишь раз в последних четырех играх – команда Стива Купера явно прибавила в последнее время в организации, но в плане создания голевых моментов и реализации их небольшого количества далеко не все ладно.

Предположу, что «Ливерпуль» здесь одержит еще одну победу на классе, и при этом хотя бы раз отличится Дарвин Нуньес, который ввиду различных причин теперь участвует в куда большем количестве атак», — сказал Петросьян.

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