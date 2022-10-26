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«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Лондоне

«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Лондоне
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Спортинг».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.81.

«Первая игра между этими командами была в пользу португальцев. Но в тот раз всё решилось в концовке, всё же «Тоттенхэм» был неплох. И такой уж однозначной победа не казалась.

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Как не казалась однозначной победа в игре с «Ньюкаслом». Мне кажется, что там больше не повезло «Тоттенхэму». В любом случае «сороки» прервали домашнюю победную серию Конте.

Но стоит помнить, что «Тоттенхэм» дома забирает максимум почти всегда: семь побед в восьми матчах. А «Спортинг» в последних выездах регулярно проигрывает (три поражения в четырёх играх).

Думаю, что сейчас как раз хороший момент, чтобы взять победу «шпор». Мне кажется, у них будет сильный состав на этот матч и яркая игра. Тем более Кейн в полнейшем порядке», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 5.45.

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