«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Спортинг».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.81.
«Первая игра между этими командами была в пользу португальцев. Но в тот раз всё решилось в концовке, всё же «Тоттенхэм» был неплох. И такой уж однозначной победа не казалась.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Как не казалась однозначной победа в игре с «Ньюкаслом». Мне кажется, что там больше не повезло «Тоттенхэму». В любом случае «сороки» прервали домашнюю победную серию Конте.
Но стоит помнить, что «Тоттенхэм» дома забирает максимум почти всегда: семь побед в восьми матчах. А «Спортинг» в последних выездах регулярно проигрывает (три поражения в четырёх играх).
Думаю, что сейчас как раз хороший момент, чтобы взять победу «шпор». Мне кажется, у них будет сильный состав на этот матч и яркая игра. Тем более Кейн в полнейшем порядке», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 5.45.
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