«Тоттенхэм» — «Спортинг». Гарри Кейн напомнит о себе Антонио Конте

26 октября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех португальцев оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура ЛЧ «Тоттенхэм» — «Спортинг» 26 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг» (26.10.2022)

Только команды перевели дух и снова отправляются играть в Лиге чемпионов. До завершения группового этапа остаётся два тура, и ставки взвинчены до предела. 26 октября на стадионе в Лондоне «Тоттенхэм» примет португальский «Спортинг». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Хозяева в последних матчах действуют нестабильно. Из девяти официальных встреч «Тоттенхэм» выиграл лишь в четырёх, чем вызвал очередной приступ меланхолии у Антонио Конте. Тренер лондонцев рассказал, что ему срочно требуется усиление.

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Поводы для таких высказываний действительно есть. «Шпоры» проиграли в двух матчах подряд. Они уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:2). В последней игре Конте подловили его же оружием. Соперник подстроился под схему «Тоттенхэма» и в первом тайме дважды поймал на ошибках голкипера Льориса.

На самом деле, в клубе не всё так плохо, как говорит Конте. Есть Кейн, Сон Хын Мин и Ришарлисон. Эти футболисты могут взвинтить темп, но наставник хочет звёздных игроков или хотя бы одного такого. Вряд ли Конте получит карт-бланш на зимнее трансферное окно, поэтому ему нужно выжимать всё из имеющихся ресурсов.

Последнее время очень нестабилен Уго Льорис. Схожие проблемы есть и у «Спортинга». Наставник португальского клуба не может определиться, кто из голкиперов более подходит для игры в Лиге чемпионов. Франко Израэль Вибмер и Антонио Адан не могут похвастаться стабильностью. Команда пропускает на протяжении семи матчей кряду.

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На первой строчке в группе находится «Тоттенхэм», набравший семь очков. За «шпорами» идут французский «Марсель» и португальский «Спортинг», а замыкает квартет франкфуртский «Айнтрахт». Тем не менее стоит отметить, что ни одна из команд не потеряла шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Наибольшую опасность для подопечных Конте в матче 5-го тура представляют Франсиску Тринкан и Паулиньо. Последний и стал главным героем встречи первого круга, когда футболисты «Спортинга» выиграли со счётом 2:0. Нападающий забил сам и отдал результативную передачу партнёру.

«Тоттенхэм» решительно настроен взять реванш и завершить серию поражений. Атакующие футболисты Антонио Конте находятся в отличной форме, а главная задача тренера привести в чувство голкипера Льориса. Рекомендуем изучить ставку на то, что «Тоттенхэм» выиграет с преимуществом в два мяча и более за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг» 26 октября 2022 года

«Шпоры» сильнее соперника по многим позициям, плюс предельно мотивированы на то, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за два поражения подряд. Весьма вероятно, что португальская оборона дрогнет под яростным напором атакующего трио «Тоттенхэма». Тем более Гарри Кейн должен показать Конте, что тот забыл про него. Один из лучших нападающих Англии наверняка расстраивается, когда слышит, что клубу не хватает форварда.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 15.0.

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