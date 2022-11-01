«Спортинг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Спортинг» — «Айнтрахт» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Айнтрахта» в матче Лиги чемпионов.



«Лига чемпионов! Последний, самый важный матч в группе. Именно эта группа получилась самой непредсказуемой, так как на данный момент все команды имеют шанс пройти дальше. Давно такого не было в Лиге чемпионов. У «Спортинга» и «Айнтрахта» по семь очков, у «Марселя» — шесть, а у «Тоттенхэма» — восемь.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Португальцы будут принимать гостей из Германии. Думаю, фактор домашнего поля не сильно поможет «Спортингу». Сейчас они просели, результаты ухудшились. «Айнтрахт» с точки зрения результата более успешен, хотя в выходные обе команды проиграли свои матчи в чемпионате.

Хочу вспомнить их первую встречу, когда «Спортинг» неожиданно одержал победу в Германии со счётом 3:0. Это было давно, в 1-м туре текущей Лиги чемпионов, тогда «Айнтрахт» и в чемпионате шёл плохо, но сейчас мы видим совсем другую команду.



Гости нашли свой футбол и сейчас действуют не хуже, чем в прошлом сезоне, когда выиграли Лигу Европы. Уверен, в этом матче они навяжут свою игру «Спортингу». Как ни крути, но трио «Айнтрахта» Камада, Гётце, Линдстрём выглядит намного предпочтительнее любого полузащитника португальцев. Они определят игру в этом финале группы. Думаю, «Айнтрахт» выиграет на выезде, поэтому моя ставка — победа немецкой команды», — сказал Гасилин.



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