Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.56: Хвича и Мане устроят голевую феерию

1 ноября стартует завершающий тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.56 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября

При всех игровых проблемах и бедах с травмами «Ливерпуль» в текущем сезоне оставался непобедимой командой на «Энфилде». После того как 8 марта 2022 года «Интер» добыл здесь победу в ответном матче (но не по сумме двух встреч), 15 матчей подряд мерсисайдцы не разочаровывали своих болельщиков. И вот этот бастион пал. В гости приехал «Лидс» из зоны вылета и не просто не ударил в грязь лицом, а выцарапал победу 2:1 на 89-й минуте встречи.

В то же время «Наполи» дежурно разгромил «Сассуоло» 4:0, чем оформил 13-ю победу подряд во всех турнирах. Команда не теряла очки с конца августа. Хет-трик в субботнем матче на счету Виктора Осимхена. Он вырвался на второе место в списке бомбардиров «Наполи» в сезоне (8+1). Мог бы стать и первым, но ещё один мяч забил Хвича Кварацхелия.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Теперь на счету грузинского дарования восемь мячей и 10 результативных передач во всех турнирах – 6+7 в Серии А и 2+3 в Лиге чемпионов. Хвича забивает и отдаёт передачи в двух матчах ЛЧ подряд. Гол на «Энфилде» станет вишенкой на торте 2022 года.

«Ливерпуль» часто теряет очки в чемпионате Англии, но в Лиге чемпионов преображается. Поражение от «Наполи» так и осталось единственным в группе. Командой будут двигать жажда реванша и желание реабилитироваться перед болельщиками за унизительное поражение от «Лидса». Успех не гарантирован, потому что «Наполи» находится в слишком хорошей форме, а вот на много голов рассчитывать точно стоит. Рекомендуем ставку на ТБ 3.5 мяча за 2.23.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург» 1 ноября

В текущем сезоне «Ред Булл» проигрывал только двум командам: ещё летом «Штурму» и «Челси» в прошлом туре. Проблема гостей в том, что для решения турнирной задачи им недостаточно просто не проиграть, им нужна только победа. «Милан» не безгрешен, и попытаться удивить его, конечно, можно, но и «Ред Булл» сейчас не в лучшей своей форме. Австрийцы слишком часто теряют очки даже во внутреннем первенстве, где обычно всегда проходят турнирную дистанцию без особых усилий.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

«Милан» дважды не смог ничего противопоставить «Челси», но в остальных матчах команда выглядела достойно. Даже в проигранных с «Наполи» и «Торино». Нет особых сомнений в том, что итальянцы решат задачу выхода из группы, но ставить на это не имеет смысла из-за слишком низкого коэффициента. Из более-менее хороших вариантов тут можно выделить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20. Хозяевам нет смысла рисковать, они будут играть осторожно, а команды Пиоли это умеют делать хорошо. Итальянцы погасят все атакующие порывы соперника, но и сами забьют немного, если забьют вообще.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» 1 ноября

«Бавария» обеспечила себе первое место в группе. Подопечные Нагельсмана выиграли пять матчей из пяти при разнице забитых мячей 16:2. Хозяева в Лиге чемпионов действуют увереннее, чем в национальном первенстве, где периодически допускают осечки во встречах с командами-середняками. Никакого турнирного значения игра не имеет, что даёт повод тренерскому штабу провести широкую ротацию состава.

Выступает без давления за результат и миланский «Интер». Гости успешно прошли групповую стадию и вышли в плей-офф со второго места, опередив «Барселону». После поражения в 1-м туре от «Баварии» подопечные Индзаги не проигрывали. Они одержали три победы и завершили вничью выездную встречу с «Барселоной». Весьма вероятно, раскрепощённые итальянцы сыграют в открытый футбол и постараются взять реванш за неудачу в первом круге. Напомним, «Бавария» выиграла в Милане со счётом 2:0.

На команды не давит ответственность за результат, что располагает к открытой игре. Атака команд размялась перед личной встречей в национальных первенствах. «Бавария» отгрузила в ворота «Майнца» шесть мячей, а подопечные Индзаги обыграли «Сампдорию» 3:0. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.95.

Экспресс на матчи 1 ноября

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Ливерпуль» — «Наполи» за 2.23.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Милан» — «Зальцбург» за 2.20.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Бавария» — «Интер» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.23 Х 2.20 Х 1.95 = 9.56.

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