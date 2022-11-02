Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 4.77: Месси и Мбаппе отправят Аллегри отдыхать

2 ноября завершится групповой этап Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.77 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября

«Ювентус» готовится попрощаться с Лигой чемпионов и, возможно, с еврокубками большим матчем с большим соперником. Вот только сам «Юве» на сегодняшний день большим соперником не является. На минувших выходных «бьянконери» впервые в сезоне выиграли за пределами Турина. Да и то это был невзрачный матч с «Лечче» с 17-го места в Серии А. Единственный мяч забил Николо Фаджоли – игрок молодёжной сборной Италии, который после перехода из «Кремонезе» пребывает в глубоком запасе некогда лучшей команды страны.

Массимилиано Аллегри выпустил Фаджоли от безысходности. Лазарет «Ювентуса» трещит по швам. Из травмированных и дисквалифицированных игроков можно собрать сборную, которая по именам способна выиграть Лигу Европы. Вот только в эту Лигу Европы ещё нужно попасть, а тут всё в руках и ногах «Маккаби», который принимает «Бенфику» и способен урвать ценное очко.



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«ПСЖ» некоторое время сотрясали внутренние распри имени Килиана Мбаппе. Но после непродолжительного игрового спада парижане снова на марше – победа в местном «класико» над «Марселем» (1:0), за которой последовали три матча с 14 забитыми мячами, 11 из них на счету троицы Неймар — Мбаппе — Месси. Правда, в Турине придётся обойтись без бразильского форварда, схватившего лишнюю жёлтую карточку.



«ПСЖ» будет мотивирован не отбывать номер и выиграть, хорошо улучшив разницу мячей. Ведь в параллельном матче «Бенфика» играет с «Маккаби», а именно по разнице мячей в случае побед фаворитов решится, кто выйдет в плей-офф с более выгодного первого места в группе. Пока у парижан преимущество в четыре мяча. Рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» за 1.60.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября

К последнему матчу группового этапа обе команды подошли, не имея турнирной мотивации. Исход встречи не повлияет на текущие позиции клубов. «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, а «Севилья» продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы. На кону стоит лишь престиж.

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Эрлинг Холанд и его одноклубники забили 11 голов, из которых пять на счету норвежского форварда. Он является главным винтиком атакующего механизма Пепа Гвардиолы, и его отсутствие существенно сказывается на результативности команды.

Встреча с «Копенгагеном», в которой он не принимал участия, завершилась ничейным результатом — 0:0. В игре с дортмундской «Боруссией» норвежец получил повреждение и был заменён. Она также завершилась безголевой ничьей. Собственно, и в недавней встрече в АПЛ с «Лестером» (1:0) победа досталась «Манчестер Сити» с огромным трудом.

Тем не менее «горожане» превосходят «Севилью» по всех игровым показателям. Пеп Гвардиола обладает качественной глубиной состава и при поддержке родных стен не должен испытывать проблем с красно-белыми. Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.63.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «РБ Лейпциг» 2 ноября

«Шахтёр» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/2018. Для этого достаточно выиграть у «Лейпцига», поскольку при равенстве очков «горняки» окажутся выше в турнирной таблице. Дело в том, что в первом круге номинальные хозяева обыграли «Лейпциг» на выезде со счётом 4:1.

«Шахтёр» довольно успешно прошёл групповую стадию. Команда проиграла всего в одном из пяти матчей. Три встречи подопечные хорватского специалиста Игора Йовановича завершили вничью. Лучший бомбардир — Михаил Мудрик. На его счету три забитых мяча.

Перед заключительным туром «Лейпциг» находится в удобном положении. Команда под управлением Марко Розе набрала девять очков, на три опережая своего соперника. Поэтому гостям достаточно завершить встречу вничью, чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. В минувшем туре ЛЧ «Лейпцигу» удалось выиграть на домашней арене у мадридского «Реала» 3:2. Лучший бомбардир клуба — португальский форвард Андре Силва. На его счету два гола и две результативные передачи.



«Шахтёр» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому особого давления за результат нет. Надежда украинских болельщиков на великолепную форму талантливого Михаила Мудрика, за которого лучшие клубы Европы уже готовы выложить € 100 млн. Хозяева знают слабые точки «Лейпцига», поэтому способны одержать победу, что и доказали в первом круге группового этапа ЛЧ. Рекомендуем изучить ставку «победа «Шахтёра» с форой (+1)» за коэффициент 1.83.

Экспресс на матчи 2 ноября

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Ювентусом» за 1.60.

Ставка 2: победа «Манчестер Сити» в матче с «Севильей» с форой (-1.5) за 1.63.



Ставка 3: победа «Шахтёра» в матче с «Лейпцигом» с форой (+1) за 1.83.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.63 Х 1.83 = 4.77.

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