«Нефтехимик» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Нижнекамске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
На второй минуте матча Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд. На седьмой минуте Александр Радулов после паса Дмитрия Воронкова сравнял счёт. На 26-й минуте Андрей Белозёров во второй раз поразил ворота казанцев. На 38-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Артёма Галимова в меньшинстве сравнял счёт.
На 51-й минуте Станислав Галиев реализовал численное преимущество «пять на три». На 55-й минуте Андрей Чивилёв сделал счёт 3:3. Победу своей команде принёс Евгений Митякин.
Экспресс с коэффициентом 18.00.
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