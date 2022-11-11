«МЮ» — «Астон Вилла»: результат матча Кубка лиги, как сыграли, кто победил, счёт встречи

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче третьего раунда Кубка английской лиги со счётом 4:2. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 48-й минуте счёт открыл нападающий гостей Олли Уоткинс. Через минуту ответный мяч забил форвард «МЮ» Антони Марсьяль. На 61-й минуте португальский защитник «Юнайтед» Диогу Дало забил в свои ворота.
Через шесть минут благодаря усилиям Маркуса Рашфорда «красные дьяволы» восстановили равновесие в счёте. Вперёд подопечные Эрика тен Хага вышли на 78-й минуте, отличился португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Окончательный счёт на 91-й минуте установил Скотт Мактоминей.
«МЮ» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, жеребьёвка следующего раунда состоится сегодня, 11 ноября.
Экспресс с коэффициентом 11.68.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с коэффициентом 8.80.
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