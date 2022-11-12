Прогноз на матч «Ман Сити» — «Брентфорд» в чемпионате Англии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 2.02.
Лучший клуб Англии по итогам прошлого сезона к 16-туру текущего розыгрыша АПЛ допустил три осечки. «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью — с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1), а также потерпел поражение в матче с «Ливерпулем» (0:1).
Эрлинг Холанд и его одноклубники забили 39 голов. Норвежский нападающий набрал 21 очко по системе «гол+пас» — забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Это лучший результат среди нападающих топовых чемпионов Европы. В среднем на гол в ворота соперников у Холанда уходит менее 53 минут. Мощно.
Эрлинг Холанд не пробился со сборной на ЧМ-2022 в Катаре и в последнем матче перед продолжительным отпуском постарается устроить шоу для болельщиков. Рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 2.02.
Экспресс с коэффициентом 12.15.
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