«Ман Сити» — «Брентфорд». Эрлинг Холанд уйдёт в отпуск довольным

Норвежец не будет играть на ЧМ-2022, поэтому выдаст максимум в последнем матче перед перерывом и поедет домой.

12 ноября состоится матч 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Победа «Брентфорда» оценена в 19.5. Заключить пари на ничью предлагается за 9.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.25. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (12.11.2022)

«Манчестер Сити» по-прежнему на два очка отстаёт от лидирующего «Арсенала». Матч 16-го тура «Манчестер Сити» — «Брентфорд» состоится 12 ноября на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Действующий чемпион Англии к 16-му туру допустил три осечки. «Манчестер Сити» в двух матчах сыграл вничью — с «Ньюкасл Юнайтед» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). Также клуб потерпел поражение во встрече с «Ливерпулем», причём по многим игровым показателям был лучше, но в итоге уступил со счётом 0:1.

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За 13 игр в АПЛ «горожане» лишь раз покинули поле без забитого гола. Небесно-голубые лучшие по показателям контроля мяча в чемпионате. Эрлинг Холанд и его одноклубники забили 39 голов, из которых 18 на счету норвежского футболиста — лучший результат среди нападающих топ-5 лиг Старого Света.



Отсутствие Холанда в серии последних матчей накладывало отпечаток на эффективность атакующих действий. В матчах с «Копенгагеном» (0:0) и «Севильей» (3:1) в Лиге чемпионов, а также с «Лестером» (1:0) в АПЛ. Собственно, благодаря его возвращению на поле «горожане» сумели сломить сопротивление «Фулхэма» (2:1). Он забил победный гол с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Команда Хосепа Гвардиолы стала зависимой от голевого чутья Эрлинга, и неудивительно, что его агент уже вешает на своего клиента потенциальный ценник в € 1 млрд. Если бы сборная Норвегии квалифицировалась на ЧМ-2022 в Катаре, то он бы в лишний раз подчеркнул объективность данной трансферной стоимости.

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«Брентфорд» демонстрирует достойные результаты по ходу сезона. За 14 туров АПЛ подопечные Томаса Франка потерпели поражения в четырёх встречах. Половина игр завершилась ничейным результатом, а в трёх остальных матчах «пчёлы» добились максимального результата, в том числе с «Манчестер Юнайтед» (4:0). Недооценивать гостей точно не стоит.

Команда Томаса Франка создаёт достаточное количество опасных моментов у чужих ворот. Айван Тони — лидер атаки. На его счету уже восемь забитых голов и две результативные передачи. «Брентфорд» очень эффективен впереди.



Подопечные Томаса Франка лучшие в английской Премьер-лиге в верховой борьбе — выигрывают по 16 единоборств и за счёт этого эффективно действуют при розыгрыше стандартных положений. 9 из 21 мячей «пчёлы» забили со стандартов.



«Манчестер Сити» в последнем матче накануне международной паузы не может позволить себе осечки. Пока большинство игроков мыслями уже пакуют чемоданы на ЧМ, Хосеп Гвардиола может рассчитывать на Эрлинга Холанда.

Норвежский голеадор в последнем матче перед продолжительным отпуском выложится на поле по максимуму. Учитывая его завидную результативность и фактор родных стен, в успехе «горожан» сомнений не возникает. Мы бы рекомендовали заключить пари на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) за коэффициент 1.68.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 12 ноября 2022 года

«Манчестер Сити» по всем параметрам превосходит соперника. С возвращением Эрлинга Холанда в строй вероятность голевого шоу значительно повысилась. Претендент на чемпионство в последнем домашнем матче перед продолжительной паузой приложит максимум усилий, чтобы устроить праздник футбола для болельщиков. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.68.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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