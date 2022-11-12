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«Ман Сити» — «Брентфорд»: ставка Василия Уткина с коэффициентом 6.20

«Ман Сити» — «Брентфорд»: ставка Василия Уткина с коэффициентом 6.20
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Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Брентфорд».

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Мне хочется сделать рискованную ставку. Меня на эту мысль навёл главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который сказал, что сейчас у игроков голова идёт кругом. Практически всем надо ехать на чемпионат мира, поэтому хочется не получить травму в последний момент.

Полагаю, что в этой связи «Брентфорд» имеет шансы не проиграть в этом матче, тем более что играть против сильных соперников эта команда умеет. Моя рискованная ставка – «Брентфорд» даст бой «Сити» и не проиграет».

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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