«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Позавчера в Уфе «Авангарду», конечно, повезло, особенно с глупыми голами хозяев в свои ворота. Но если в исполнении «Салавата» грубейшие ошибки обороны смотрелись скорее как курьёз, то для «Ак Барса» подобные фокусы – норма.

Даже Знарок со своей привычкой защищать игроков уже открыто высказывает претензии защитникам. И есть за что. Посмотрите на предыдущие три матча казанцев. В Череповце пропустили две, в Нижнекамске четыре, в Нижнем уже шесть.

По логике сегодня должно быть восемь. Это, конечно, шутка. Но на двоих соперники забьют никак не меньше шести шайб. «Авангард» уже имеет шестиматчевую победную серию, а сегодня выиграет седьмую встречу подряд.

«Ак Барс» никак не может справиться со своими проблемами, а вот у омичей прибавили самые дорогие звёзды: и Буше, и Ткачёв уже в первой пятёрке бомбардиров чемпионата. Не вижу, за счёт чего казанцы смогут остановить атаку «ястребов». Моя ставка – тотал больше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 14.21.

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