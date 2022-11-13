«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.
«Позавчера в Уфе «Авангарду», конечно, повезло, особенно с глупыми голами хозяев в свои ворота. Но если в исполнении «Салавата» грубейшие ошибки обороны смотрелись скорее как курьёз, то для «Ак Барса» подобные фокусы – норма.
Даже Знарок со своей привычкой защищать игроков уже открыто высказывает претензии защитникам. И есть за что. Посмотрите на предыдущие три матча казанцев. В Череповце пропустили две, в Нижнекамске четыре, в Нижнем уже шесть.
По логике сегодня должно быть восемь. Это, конечно, шутка. Но на двоих соперники забьют никак не меньше шести шайб. «Авангард» уже имеет шестиматчевую победную серию, а сегодня выиграет седьмую встречу подряд.
«Ак Барс» никак не может справиться со своими проблемами, а вот у омичей прибавили самые дорогие звёзды: и Буше, и Ткачёв уже в первой пятёрке бомбардиров чемпионата. Не вижу, за счёт чего казанцы смогут остановить атаку «ястребов». Моя ставка – тотал больше 4.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 14.21.
Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.
Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.67.
Где покажут матч «Ак Барс» — «Авангард».
Кубок мира по хоккею перенесли на 2025 год.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард» с коэффициентом 2.80.
- 13 ноября 2022
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
01:30
-
01:00
-
00:30
- 12 ноября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:30
-
22:00