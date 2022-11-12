«Ак Барс» — «Авангард». Ткачёв и Буше разберутся с Радуловым

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«Ак Барс» — «Авангард», прогноз на матч КХЛ 13 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

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Данил Моисеев
«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ
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Звёздным бомбардирам омского клуба нет дела до прошлого казанских хоккеистов, ведь сейчас они им не конкуренты.

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент — 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 13 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (13.11.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск

На 13 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи. Отдельное внимание стоит уделить матчу между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Игра пройдёт на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани, первое вбрасывание состоится в 16:30 мск. Кто выйдет победителем на этот раз?

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«Ак Барс» Олега Знарка снова забуксовал на выезде, проиграв в двух из трёх матчей. Накануне клуб уступил «Торпедо» Игоря Ларионова (4:6). Дубль Станислава Галиева, гол и передача Вячеслава Войнова — это здорово, но мало. До этого клуб потерпел поражение в игре с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Дома казанцы играют лучше.

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Команда находится на седьмой строчке Восточной конференции с 29 набранными очками. Положение не самое хорошее, но выбирать не приходится. Пока стабильной игры у подопечных Знарка нет, зато в последней встрече они избавились от проблем с удалениями, но даже это не помогло одержать победу.

«Авангард» сейчас идёт с серией из побед в шести матчах подряд. Накануне клуб обыграл на выезде «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). До этого в гостях выиграл во встрече с «Металлургом» (3:2). Смена тренера пошла на пользу. Михаил Кравец достойно справляется. Сейчас «ястребы» занимают шестую строчку на Востоке, набрав 33 очка.

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Такое положение дел не может не радовать. Тем более что до этого команда с крахом провалила старт сезона, а сейчас вышла на очень неплохой уровень. Расслабляться рано, ведь впереди неудобный соперник. Казанцы в этом сезоне непредсказуемы. За 14 гостевых матчей они выиграли пять раз. Дома одержали победы в семи встречах.

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«Авангард» на выезде выиграл в восьми матчах из 19, но нужно учитывать плачевный старт сезона. Сейчас у команды всё налаживается. Пускай за последние пять встреч регулярного чемпионата в Казани у хозяев было пять побед. Это не отменяет того, что сейчас у гостей статистика лучше и присутствует стабильность.

И к этому ещё добавляется отсутствие первого номера у казанцев. Тимур Билялов с микротравмой, а Амир Мифтахов пока не тянет уровень основного вратаря. Да и звёздные форварды всё ещё не в идеальной форме. Олегу Знарку придётся серьёзно потрудиться. Пока же мало положительных моментов в игре казанцев, но кого делать крайним?

За последние 69 личных встреч соперники разделили статистику почти поровну. Так, у «Авангарда» — 33 победы, у «Ак Барса» — 36. Впрочем, сейчас мы бы проверили ставку на гостей. Как минимум есть шансы не проиграть. Добавим к этому ещё ставку на голы. С результативностью всё неплохо. У «ястребов» — 81 заброшенная шайба, а у «барсов» — 66. Потому Х2 + ТБ 3.5 шайбы за 2.50 выглядит вполне неплохо.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 ноября 2022 года

«Ак Барс» всё хуже играет, и пробелов не видно. «Авангард» после ухода главного тренера преобразился и выдаёт серию из шести побед. В Казани статистика за хозяевами, но стабильность и хорошая игра присущи гостям. Тем более что явных потерь в составе нет, а у «барсов» основной вратарь с травмой. Сменщик сыроват. Потому проверим ставку на гостей через тотал больше.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.50.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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