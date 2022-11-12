«Ак Барс» — «Авангард». Ткачёв и Буше разберутся с Радуловым

Звёздным бомбардирам омского клуба нет дела до прошлого казанских хоккеистов, ведь сейчас они им не конкуренты.

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент — 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 13 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (13.11.2022)

На 13 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи. Отдельное внимание стоит уделить матчу между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Игра пройдёт на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани, первое вбрасывание состоится в 16:30 мск. Кто выйдет победителем на этот раз?

«Ак Барс» Олега Знарка снова забуксовал на выезде, проиграв в двух из трёх матчей. Накануне клуб уступил «Торпедо» Игоря Ларионова (4:6). Дубль Станислава Галиева, гол и передача Вячеслава Войнова — это здорово, но мало. До этого клуб потерпел поражение в игре с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Дома казанцы играют лучше.

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Команда находится на седьмой строчке Восточной конференции с 29 набранными очками. Положение не самое хорошее, но выбирать не приходится. Пока стабильной игры у подопечных Знарка нет, зато в последней встрече они избавились от проблем с удалениями, но даже это не помогло одержать победу.



«Авангард» сейчас идёт с серией из побед в шести матчах подряд. Накануне клуб обыграл на выезде «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). До этого в гостях выиграл во встрече с «Металлургом» (3:2). Смена тренера пошла на пользу. Михаил Кравец достойно справляется. Сейчас «ястребы» занимают шестую строчку на Востоке, набрав 33 очка.

Такое положение дел не может не радовать. Тем более что до этого команда с крахом провалила старт сезона, а сейчас вышла на очень неплохой уровень. Расслабляться рано, ведь впереди неудобный соперник. Казанцы в этом сезоне непредсказуемы. За 14 гостевых матчей они выиграли пять раз. Дома одержали победы в семи встречах.

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«Авангард» на выезде выиграл в восьми матчах из 19, но нужно учитывать плачевный старт сезона. Сейчас у команды всё налаживается. Пускай за последние пять встреч регулярного чемпионата в Казани у хозяев было пять побед. Это не отменяет того, что сейчас у гостей статистика лучше и присутствует стабильность.

И к этому ещё добавляется отсутствие первого номера у казанцев. Тимур Билялов с микротравмой, а Амир Мифтахов пока не тянет уровень основного вратаря. Да и звёздные форварды всё ещё не в идеальной форме. Олегу Знарку придётся серьёзно потрудиться. Пока же мало положительных моментов в игре казанцев, но кого делать крайним?



За последние 69 личных встреч соперники разделили статистику почти поровну. Так, у «Авангарда» — 33 победы, у «Ак Барса» — 36. Впрочем, сейчас мы бы проверили ставку на гостей. Как минимум есть шансы не проиграть. Добавим к этому ещё ставку на голы. С результативностью всё неплохо. У «ястребов» — 81 заброшенная шайба, а у «барсов» — 66. Потому Х2 + ТБ 3.5 шайбы за 2.50 выглядит вполне неплохо.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 ноября 2022 года

«Ак Барс» всё хуже играет, и пробелов не видно. «Авангард» после ухода главного тренера преобразился и выдаёт серию из шести побед. В Казани статистика за хозяевами, но стабильность и хорошая игра присущи гостям. Тем более что явных потерь в составе нет, а у «барсов» основной вратарь с травмой. Сменщик сыроват. Потому проверим ставку на гостей через тотал больше.



Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 10.53.

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Прогноз на матч «Ак Барс» – «Авангард» с коэффициентом 2.80.

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