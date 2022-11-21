США — Уэльс: эксперты назвали шансы команд в матче группы B ЧМ-2022

21 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные США и Уэльса. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами американцев: поставить на победу США можно с коэффициентом 2.55. Шансы валлийцев оценили коэффициентом 3.20, а ничья идёт за 3.10.



Букмекеры считают, что матч США — Уэльс не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.60, а ТМ 2.5 идёт за 1.54.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.17. Гол США оценивают в 1.40, а на то, что отличится сборная Уэльса, можно поставить за 1.49.



Экспресс с коэффициентом 11.01.

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Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 3.26.



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Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.