США — Уэльс: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022 в Катаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира США — Уэльс.



Ставка: ничья за 3.08.



«Сборная США имела немалые сложности с выходом на чемпионат мира и вполне могла остаться без путёвки на мундиаль, став лишь третьей в группе. Да и после завершения квалификации команда продолжила выступать неубедительно, выигрывая лишь у явных аутсайдеров и уступив по всем статьям Японии в недавней товарищеской встрече. Однако американцы неплохо укомплектованы и всегда стремятся к победам на международных соревнованиях, имея высокий командный дух и солидный состав.



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Уэльс смотрелся ещё хуже предстоящего противника по качеству футбола после завершения отборочного цикла на турнир. Валлийцы не пустили на чемпионат мира Украину, минимально обыграв её в финале стыков, а после этого не добыли ни одной победы, уступив четыре раза в пяти противостояниях. Справедливости ради стоит отметить, что и противники по Лиге наций у сборной были весьма серьёзные, да и на таком высоком уровне у футболистов есть немало опыта, что явно поможет им в групповом раунде.



На мой взгляд, в этой паре соперники примерно одинаковы по силам и имеют равные шансы на победу. И те и другие вряд ли станут торопить события, боясь нарваться на контрвыпад оппонента, и попытаются чисто сыграть сзади. Я считаю, что схватка пройдёт в силовой манере и не выявит победителя, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 11.01.

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