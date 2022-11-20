Прогноз Goal.com на матч чемпионата мира по футболу США — Уэльс

Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира по футболу США – Уэльс.
Ставка: тотал в первом тайме меньше 0.5 мяча за 2.36.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Поскольку Англия является явным фаворитом на победу в группе B, эти две команды будут рассматривать друг друга как прямых соперников в борьбе за второе место, и поэтому они будут отчаянно стараться избежать поражения.
Матч будет скромным, поскольку ни одна из команд не хочет рисковать, и Уэльс, в частности, будет счастлив сидеть сложа руки и решительно защищаться.
Неплохо выглядит ставка на тотал меньше 2.5 мяча, поэтому она идёт с маленьким коэффициентом, что даёт представление о том, насколько напряжённым будет матч. Лучше всего рассмотреть ставку на поздний гол.
Из последних восьми голов Уэльса в матчах только два были забиты в первом тайме, в то время как только один из семи последних голов США в играх был забит до перерыва.
Ставка на безголевой первый тайм выглядит вполне оправданной и идёт с более интересным коэффициентом – 2.36.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.
Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.
Превью матча ЧМ-2022 Англия — Иран.
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