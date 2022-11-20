США — Уэльс. Гарет Бэйл разрушит американскую мечту

Нападающий всё ещё способен тащить свою национальную команду, и он это докажет.

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американцам: поставить на победу США в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех валлийцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 США — Уэльс 21 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч США — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.41. Гол валлийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс (21.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре понемногу начинает набирать обороты. На 21 ноября запланированы три встречи 1-го тура группового этапа. В одной из них померятся силами США и Уэльс. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Команды попали в один квартет с Ираном и Англией.

Сборная США не без труда миновала квалификацию ЧМ-2022. Лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей она заняла третье место в турнирной таблице и получила прямую путёвку в финальную стадию турнира. За 14 туров американцы выиграли только в семи матчах.

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Связаны данные результаты с молодостью и неопытностью большей части футболистов, которые выступают за США. На клубном уровне они зачастую выполняют роль игроков ротации. Касается это даже лидера и по совместительству капитана американцев — 24-летнего Кристиана Пулишича.

В текущем сезоне Пулишич принял участие в 13 матчах в составе «Челси», но получил за этот отрезок времени только 413 минут игрового времени. Большим количеством результативных действий форвард не отметился — забил один мяч и отдал одну голевую передачу. К предстоящему матчу он подходит не в лучшем тонусе.

Кстати, немаловажно то, что после квалификации на ЧМ-2022 у США были лишь сборы на товарищеские матчи, которые прошли не очень удачно. За четыре встречи американцы выиграли лишь в матче с «Марокко» (3:0). Вничью они сыграли с Уругваем (0:0) и Саудовской Аравией (тоже 0:0). Поражение потерпели в игре с Японией (0:2).

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У Уэльса дела обстоят немного иначе. На мундиаль в Катаре он тоже вышел не без проблем. Однако за 10 матчей отборочного цикла валлийцы потерпели поражение только в игре с Бельгией (1:3). Также они сыграли вничью с бельгийцами (1:1), Эстонией (0:0) и Чехией (2:2). Во всех остальных случаях одержали победы, в том числе во встрече с Австрией (2:1) и Украиной (1:0).

Главным героем матчей с Австрией и Украиной стал Гарет Бэйл. Несмотря на травмы и невнятные выступления на клубном уровне, нападающий буквально вытащил свою национальную команду на мундиаль в Катаре. Во встрече с австрийцами он оформил дубль, а в матче с украинцами выполнил подачу со штрафного, которую срезал в свои ворота Андрей Ярмоленко.

С тех пор многое изменилось, причём не в плохую для 33-летнего форварда сторону. Он перешёл в «Лос-Анджелес» и помог клубу впервые в истории выиграть МЛС. В решающем матче с «Филадельфией» команда валлийца к 120+4-й минуте уступала со счётом 2:3 и играла в меньшинстве. На 120+8-й минуте Бэйл сравнял счёт, а в серии послематчевых пенальти его команда оказалась удачливее.

Единственное, что может немного омрачать настроение Бэйлу — это отсутствие гольфа. Тренер сборной Уэльса заявил, что нападающий не сможет играть в него во время чемпионата мира в Катаре. И правильно, сейчас не до этого. В остальном дела «драконов» обстоят очень даже хорошо. У них подрастает техничное молодое поколение и всё ещё может тряхнуть стариной лидер.

Думается, можно даже поставить на победу Уэльса за солидный коэффициент — 3.20. На двух последних крупных турнирах он непременно выходил из группы и сейчас имеет неплохие шансы на это. Квартет валлийцам достался не самый сложный. У соперников есть ряд нерешённых задач, чем Роберт Пейдж может воспользоваться.

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В отличие от США, «драконы» после квалификации на ЧМ-2022 принимали участие в Лиге наций. За шесть туров группового этапа они не выиграли ни в одном из матчей, но во всех встречах дали отпор сильным соперникам — Польше (1:2 и 0:1), Нидерландам (1:2 и 2:3), а также Бельгии (1:1 и 1:2).

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 США — Уэльс 21 ноября 2022 года

У сборной США молодой и неопытный состав, а также нестабильный лидер. С сильными сборными в квалификации ЧМ-2022 американцы частенько испытывали проблемы. Потенциал у них есть, но хватит ли времени, чтобы его раскрыть? За Уэльс тоже выступает немало талантливых юных футболистов, но их есть кому вести за собой. У Гарета Бэйла всё ещё есть порох в пороховницах.

Ставка: победа Уэльса за коэффициент 3.20.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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