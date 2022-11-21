США — Уэльс: по какому каналу покажут, дата матча, прогнозы и ставки

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс. Начало игры запланировано на 22:00 мск.
Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех валлийцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.
Букмекеры уверены, что матч США — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.
Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.
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