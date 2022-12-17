Хорватия — Марокко: ставка Романа Павлюченко на «бронзовый матч» ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко.
Ставка: победа Хорватии за 2.40.
«Сборная Хорватии выглядела бледно в противостоянии с аргентинцами и практически ничего не показала в плане атаки, что вылилось в закономерное поражение. Вероятнее всего, это может быть связано с общей усталостью игроков, многие из которых являются ветеранами команды. Однако хорваты однозначно поборются за бронзовые награды и попытаются завершить турнир на позитивной для себя ноте.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Марокко, то сборная уже добилась героических успехов на подобного уровня соревнованиях. Любой результат в матче за третье место станет по большому счёту положительным для марокканцев. Однако африканцы явно не собираются дарить бронзу хорватам, учитывая их хороший футбол против Франции в полуфинале, где команде просто не везло в завершающей фазе.
На мой взгляд, в этой паре фаворитом всё-таки являются хорваты. Да, Марокко смотрится очень симпатично по качеству игры и заслуживает всяческой похвалы. Однако в таких ответственных раундах ключевое значение имеет опыт, а Хорватии его не занимать. Я считаю, что в непростой борьбе европейцы вырвут победу и оформят себе бронзовые медали чемпионата мира», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 5.70.
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