Хорватия — Марокко. Ловрен вернётся в «Зенит» без медали

Марокканцы будут ближе к победе в матче, где каждый будет оглядываться на ворота.

17 декабря состоится матч за третье место чемпионата мира Хорватия — Марокко. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хорватам. Поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.46. Успех марокканцев оценивается аналитиками в 3.07. Ничья после двух таймов доступна за 3.52.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Букмекеры не определились насколько результативным будет матч. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.99, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. На гол Хорватии дают коэффициент 1.25. Если забьют марокканцы, сыграет коэффициент 1.33. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко (17.12.2022)

Чемпионат мира по футболу скоро станет достоянием истории. Разогревом перед финальным матчем будет игра за третье место, которая состоится в субботу, 17 декабря, на стадионе «Халифа» в Дохе. В ней встретятся сборные Хорватии и Марокко.

Игры за бронзу обычно находятся в тени главного матча турнира. Однако предстоящая встреча привлекает повышенное внимание. Обе команды влюбили в себя миллионы болельщиков по всему миру за проявленный характер и классные выступления.

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Прежде чем встретиться с сильнейшими сборными планеты, Хорватия и Марокко сыграли друг с другом уже на четвёртый день чемпионата. Тот матч мало чем запомнился нейтральному зрителю и стал одним из четырёх в 1-м туре, который оставил после себя нули на табло.

Ближе к победе в той встрече были хорваты, которые создали несколько опасных моментов, но подвела реализация. Впрочем, шансы забить были и у Марокко. Однако по опасности ударов марокканцы уступили хорватам более чем в два раза.

Размявшись друг на друге, вопрос выхода из группы F обе команды решали в матчах с Канадой и Бельгией. Если Марокко уверенно обыграло соперников, то судьба Хорватии висела на волоске. В решающем матче судьба отвернулась от бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который не реализовал несколько убойных моментов.

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Хорватии не хватило забивного форварда. Марио Манджукич приехал в Катар, но уже в роли тренера. Зато у хорватов была, пожалуй, лучшая полузащита турнира. Тройка Матео Ковачич – Марсело Брозович – Лука Модрич не только показала мастер-класс по продвижению мяча, но заодно и здорово отработала в обороне.

Хорватам также не хватило свежести и глубины состава. Из всех тренеров команд, вышедших в плей-офф, Златко Далич использовал на турнире меньше всего футболистов – 18. И только 15 из них выходили в стартовом составе. Сразу девять игроков появлялись с первых минут во всех шести матчах.

Четыре года назад в России хорваты вышли в финал, отыграв в каждом матче плей-офф дополнительное время. Постаревшему на четыре года костяку сборной на этот раз хватило сил только до полуфинала. Даличу определённо придётся вносить корректировки перед последним матчем в Катаре.

Сборная Марокко тоже показала мастер-класс при игре в обороне. Она показала себя и как команда, которая умеет владеть инициативой, а также отлично защищается. Это испытали на себе бельгийцы на отдельных отрезках очной встречи, а также португальцы. Даже французы бóльшую часть полуфинала страдали от контрвыпадов марокканцев.

Валид Реграги – пожалуй, главный претендент на статус лучшего тренера по итогам ЧМ-2022. Он показал тактическую гибкость и поставил Марокко почти безупречно организованную игру. Выход в полуфинал – не чудо, а результат хорошо проделанной работы. Даже травмы основных игроков обороны не повлияли на качество игры Марокко в целом.

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Что мы имеем в результате? Матч двух крайне мотивированных и умеющих хорошо защищаться команд. Наивно будет ждать от этой встречи пиршества голов. В пользу Марокко говорит бóльшая вариативность состава, огромная поддержка болельщиков, которые перекрикивали даже французов. Поставим на то, что Марокко не проиграет в основное время и тотал будет меньше 2.5 мяча. Коэффициент на это событие — 2.69.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Хорватия и Марокко показали себя как хорошо обороняющиеся команды, добывающие результат тяжёлым трудом. Это позволило им выбить из турнира нескольких фаворитов. В очной встрече «стена найдёт на стену», и исход встречи может решить буквально один мяч. Рискованная ставка Хорватии на один и тот же состав под конец турнира сыграла злую шутку. Более молодая и куражная сборная Марокко повесит медали на шею, но не факт, что после основного времени.

Ставка: Марокко не проиграет в основное время и тотал меньше 2.5 мяча за 2.69.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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