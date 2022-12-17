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Хорватия – Марокко: прогноз Егора Титова на матч за бронзу чемпионата мира — 2022

Хорватия – Марокко: прогноз Егора Титова на матч за бронзу чемпионата мира — 2022
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч за 3-е место чемпионата мира — 2022 Хорватия – Марокко.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«Тяжело будет футболистам собираться на матч за третье место, всё-таки такие утешительные игры — редкость в футболе, но есть шанс войти в историю. Для Хорватии это возможность взять медали уже в третий раз за короткую историю страны, да и Модрич наверняка хочет уйти на мажорной ноте. Для Марокко это вообще невероятный шанс, они будут биться — в этом я не сомневаюсь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Интересно, что команды уже встречались на этом турнире в самом первом матче, и тогда никто забить не сумел — 0:0. Была достаточно осторожная игра, и те и другие больше заботились об обороне, мешали сопернику что-либо создать. Не вижу предпосылок к тому, чтобы сейчас ситуация изменилась. Мы все уже видели, как играют марокканцы, на что они рассчитывают. Атаковать они умеют, но гораздо лучше защищаются. В какой-то мере это касается и хорватов. Атака у них не такая сильная, как четыре года назад, но организация на хорошем уровне. С аргентинцами где-то не сложилось. Был поставлен спорный пенальти, который подкосил Хорватию.

Здесь, думаю, игра будет идти до гола. Обилие забитых мячей мы вряд ли увидим. Не исключаю, что и до овертайма команды доберутся. 0:0 или 1:1 — всё это вполне может быть. Поэтому я ставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 13.14.

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