У Марокко нет заднего хода. Каким будет матч за 3-е место ЧМ-2022

Марокканцы заставили болельщиков разных стран полюбить их футбол. Нельзя останавливаться, даже если чувствуешь себя дураком.

17 декабря состоится матч за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех марокканцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.25. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко (17.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре стремительно приближается к кульминации. Совсем скоро состоится финал, где встретятся Аргентина и Франция. На 17 декабря запланирован матч за 3-е место, в котором померяются силами Хорватия и Марокко. Стартовый свисток, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, прозвучит в 18:00 мск.

Сборная Хорватии оставила после себя весьма противоречивые впечатления, причём как на групповом этапе ЧМ-2022, так и в плей-офф. За шесть матчей хорваты забили столько же, сколько и пропустили — шесть мячей. При этом, четыре из них пришлись на долю Канады, главный тренер которой в преддверии встречи своим красноречием зачем-то разозлил «шашечных».

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В других пяти встречах хорваты выступили очень вяло. В матче 1/8 финала с Японией они спаслись от вылета лишь за счёт великолепной голевой передачи, которую вырезал защитник «Зенита» Деян Ловрен, и антропометрического превосходства Ивана Перишича над соперниками. Нападающий попросту оказался выше ростом, чем защитники «синих самураев».

В игре 1/4 финала с Бразилией хорваты также были в шаге от выбывания. Лишь благодаря удачному рикошету они сравняли счёт в дополнительное время и довели дело до серии послематчевых пенальти. В полуфинале подопечные Златко Далича потерпели закономерное разгромное поражение в игре с Аргентиной, со счётом 0:3.

Главный вопрос — есть ли у «пламенных» мотивация побороться за третье место? В 2018 году им уже удалось закончить турнир на втором месте. С тех пор многое изменилось не в пользу «шашечных». Их ведущие игроки утратили мобильность и «голод», ввиду возраста. Похвалы заслуживает, пожалуй, лишь Доминик Ливакович.

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Хорватский голкипер неоднократно спасал свою национальную команду. За шесть матчей он совершил целых 24 сейва, а также отразил четыре послематчевых 11-метровых удара. По большей части, именно благодаря стараниям Ливаковича «шашечные» добрались до полуфинала.

Сборная Марокко смотрится на мундиале в Катаре просто великолепно. За счёт сухого расчёта Валида Реграти, она не пропустила ни одного мяча за пять стартовых матчей турнира. Марокканцы проявили потрясающую волю к победе. Во встречах 1/8 и 1/4 финала «атласские львы» сенсационно обыграли Испанию (0:0, по пенальти 3:0) и Португалию (1:0).

Марокканцы очень слаженно оборонялись всей командой и столь же собранно вместе шли на штурм ворот соперника. В полуфинале мундиаля они навязали упорную борьбу невероятно мощной сборной Франции, но всё же уступили, со счётом 0:2. При этом, оба гола французы забили после удачных рикошетов.

Подопечные Реграти имели несколько шансов сравнять счёт. Большую часть встречи они давили и создавали моменты у ворот соперника. Однако французские защитники и опытный Уго Льорис отказались пускать мяч в свои ворота. Также был момент, когда после удара через себя Джавада Эль-Ямика мяч попал в штангу.

В недавнем интервью бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлением, что французы отскочили — их спас второй гол. По его мнению, марокканцы выглядят фаворитом в матче за третье место. Червиченко подчеркнул, что «атласские львы» демонстрируют более красочную и интересную игру, чем Хорватия.

Не все согласятся с мнением президента «Спартака», но на наш взгляд, он прав. Думается, подопечные Реграти одержат победу в матче с хорватами и не пропустят. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с солидным коэффициентом 5.80. Лидеры Марокко — Ашраф Хакими и Хаким Зиеш — абсолютно точно заслужили бронзу.

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Тренер Марокко высказался в преддверии матча, что чувствует себя дураком, играя за 3-е место чемпионата мира. По его словам, после поражения в полуфинальных встречах, сложно собраться и выйти на поле вновь. Настроение будет далеко не лучшим у обеих сборных, но деваться некуда и им нужно играть в футбол, чтобы уехать хотя бы с бронзовыми медалями.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Не беря в рассчёт встречу с канадцами, которым удалось разозлить сборную Хорватию, «шашечные» забили за пять матчей ЧМ-2022 только два мяча. Причём оба не без везения. У Марокко очень надёжная оборонительная линия, о чём свидетельствует отсутствие пропущенных голов на групповом этапе и в матчах с Испанией и Португалией. Невооружённым глазом видно, что желания заполучить третье место у «атласских львов» больше, чем у «пламенных». Думается, они выиграют и не пропустят.

Ставка: Марокко выиграет и не пропустит за коэффициент 5.80.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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