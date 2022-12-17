Прогноз Александра Елагина на матч за третье место ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.



«Балканская команда была бита аргентинцами, путь и вышла в полуфинал чемпионата мира во второй раз подряд. Марокканская сборная в упорной борьбе проиграла французам, но стала первой африканской сборной в истории, которой удалось забраться так далеко. Сделали они это под руководством своего земляка, тренера Валида Реграги, который и сам играл за сборную, и был ассистентом предыдущего наставника.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Любопытно, что второй раз подряд в матче за третье место сходятся команды, которые уже встречались по ходу турнира. Хорваты и марокканцы открывали для себя чемпионат на групповом этапе очным матчем и сыграли вничью. Если в первом их матче хорваты считались явными фаворитами, то теперь шансы марокканцев значительно повысились. Это третий раз в истории, когда команды из одной группы бьются за бронзу мировых чемпионатов.



Обычно такой матч называют утешительным финалом. Можно себе представить, какое опустошение и разочарование испытывают футболисты, оступившись в полуфинале. Например, великий француз Мишель Платини дважды отказывался от участия в играх за бронзу.



Мне кажется, здесь ситуация выглядит несколько иной. У обеих команд сохраняется большая мотивация. Мало кто верил, что хорваты ещё раз дойдут до полуфинала, а про марокканцев и говорить нечего. Они не проиграли ни Хорватии, ни Бельгии, ни Испании, ни Португалии. Поэтому соперникам есть что доказывать. Думаю, тренеры могут дать игрокам ротации шанс проявить себя. Потому ожидаю яркий и результативный футбол с обязательным наличием забитых голов», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 13.14.



Шалимов: матчи за третье место на ЧМ — самый большой бред в футболе.



Тренер сборной Марокко: нас запомнят лучшей командой из Африки.



Селюк: Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира.