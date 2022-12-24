СКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.91.
«В среду армейцы неожиданно оступились на своём льду, впервые проиграв в основное время. Любая серия имеет свойство когда-то завершаться. СКА в игре с ЦСКА явно не повезло. Подопечные Романа Ротенберга имели массу моментов, но в итоге сами допустили глупейшую ошибку и проиграли при переполненных трибунах.
Нет сомнения, что и в субботу на арене будет аншлаг. Ещё и спартаковские фанаты наверняка приедут поддержать свою команду. Красно-белым не позавидовать с календарём после паузы в чемпионате – один соперник сильнее другого. Плотный график, матчи практически через день. С другой стороны, все в одинаковых условиях, и тут многое зависит от функционального состояния команды.
В этом матче, без сомнения, фаворит СКА, и уверен, что команда с берегов Невы победит. Возможно, даже уверенно, в две, а то и в три шайбы. Так что моя ставка – победа СКА с форой (-1.5) шайбы».
Экспресс с коэффициентом 5.30.
Овечкину осталось 92 гола до рекорда Гретцки.
Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.
Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.
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