СКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.91.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«В среду армейцы неожиданно оступились на своём льду, впервые проиграв в основное время. Любая серия имеет свойство когда-то завершаться. СКА в игре с ЦСКА явно не повезло. Подопечные Романа Ротенберга имели массу моментов, но в итоге сами допустили глупейшую ошибку и проиграли при переполненных трибунах.

Нет сомнения, что и в субботу на арене будет аншлаг. Ещё и спартаковские фанаты наверняка приедут поддержать свою команду. Красно-белым не позавидовать с календарём после паузы в чемпионате – один соперник сильнее другого. Плотный график, матчи практически через день. С другой стороны, все в одинаковых условиях, и тут многое зависит от функционального состояния команды.

В этом матче, без сомнения, фаворит СКА, и уверен, что команда с берегов Невы победит. Возможно, даже уверенно, в две, а то и в три шайбы. Так что моя ставка – победа СКА с форой (-1.5) шайбы».

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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