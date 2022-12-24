«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Динамо» Минск.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Для тренерского штаба и большинства игроков минского «Динамо» последний месяц года получается сверхнасыщенным – плотный календарь матчей в КХЛ, участие в составе сборной Беларуси в Кубке Первого канала, буквально уже на следующий день возобновление чемпионата и серьёзная битва с ЦСКА, в четверг матч в Москве с «Динамо», потом переезд в Череповец. И матч с одним из своих главных конкурентов за топ-8 Запада.

У «Северстали» не всё так хорошо, раз уж главного аутсайдера «Сочи» череповчане переиграли лишь в овертайме. Минчане, несмотря на все сложности, едва не зацепились за очки в игре со своими одноклубниками из Москвы.

В общем, жду цепкой, вязкой игры, с небольшим количеством голевых моментов и заброшенных шайб. Поставил бы на то, что «Динамо» не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 5.30.

Прогноз на матч СКА — «Спартак» с коэффициентом 2.29.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» с коэффициентом 2.05.

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