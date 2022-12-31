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«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.80.

«Должен получиться классный матч. Обе команды в первых же играх после возобновления сезона показали, что находятся в отличном состоянии и хорошо готовы функционально.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» без Мак Аллистера с Уэлбеком, на классе в красивом стиле на выезде разобрался с «Саутгемптоном», а «Арсенал» без Жезуса заслуженно переиграл «Вест Хэм».

«Канониры» не могут победить южан уже три матча, а в двух последних (причём домашних), более того, уступили. И в апреле, и совсем недавно, в ноябре, когда «Брайтон» уже возглавил Де Дзерби. Тогда, правда, составы обеих команд были не оптимальными.

Это сложный для прогноза матч – здесь не только может быть любой из трёх исходов, но даже нет чёткого понимания, кто будет владеть инициативой. «Арсенал» при всей своей уверенности в собственных силах в этом сезоне вряд ли будет посылать вперёд слишком большие силы. Да и «Брайтон», несмотря на домашний статус игры, раскрываться не будет.

Всё же рискну предположить, что команда Де Дзерби не проиграет – она под руководством итальянца уже показывала свою дерзость, смелость и умение держать удар в играх с «Ливерпулем» (3:3), «Тоттенхэмом» (0:1) и «Челси» (4:1). Думаю, и «Арсеналу» взять здесь все три очка будет непросто», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.78.

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