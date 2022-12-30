«Брайтон» — «Арсенал». За Зинченко не заржавеет

Месть за поражение в Кубке не заставит себя долго ждать, но придётся выложиться всем.

31 декабря состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Брайтона» оценивается в 3.56. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал» 31 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Брайтон» – «Арсенал» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал» (31.12.2022)

Матчи с «Брайтоном» — непростое испытание для всех команд АПЛ. «Арсенал» хоть и лидер, но не станет исключением. Команда Де Дзерби не воспринимается многими всерьёз, но она претендует на место в еврокубках и совсем чуть-чуть отстаёт от лидеров. В домашних матчах на «Фалмер Стэдиум» «чайки» могут остановить даже «канониров», ведь они это уже делали.

«Брайтон» сейчас занимает седьмую строчку и набрал 24 очка в 15 матчах. Он чувствует себя ощутимо лучше, чем большинство середняков АПЛ. Даже смена тренера не повлияла на уровень игры и возможности «чаек». «Брайтон» с Де Дзерби продолжает держать уровень. Пусть он вылетел из Кубка лиги, но в чемпионате выступает уверенно.

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«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, победа во встрече с «Вест Хэмом» позволила «канонирам» сохранить отрыв от преследователей. «Арсенал» всё так же возглавляет турнирную таблицу. Волевая победа в игре с «молотобойцами» — отличная демонстрация амбиций. С «чайками» будет сложнее, но нет ничего невозможного.

«Арсенал» умеет перестраиваться по ходу игры, подстраиваться под разных соперников, навязывать свой футбол. Этого у подопечных Артеты не отнять. Именно в матчах с командами такого уровня, как «Брайтон», «канонирам» нужно доказывать своё превосходство.

«Брайтон» гораздо серьёзнее, чем «Вест Хэм», особенно в домашних матчах, где «чайки» по статистике не уступают большинству клубов АПЛ. Главная проблема команды в том, что она не умеет реализовывать созданные моменты. Однако это можно постепенно наверстать.

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«Арсенал» в гостевых матчах пропускает меньше, чем дома, но «Брайтон» не тот соперник, который у себя на поле будет отпускать кого-то без пропущенных мячей. Клуб уже забивал в ворота «канониров» в игре Кубка лиги, причём три мяча.

В тот день «Брайтон» выиграл со счётом 3:1. На замену выходил даже выздоровевший украинец Зинченко, но сделать он ничего не смог. На этот раз мотивации будет больше не только у украинца, но и у тренера «канониров».

Прогноз и ставки на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал» 31 декабря 2022 года

«Брайтон» не та команда, которую можно легко обыграть. Даже у возглавляющего таблицу клуба возникнут проблемы. Поэтому лучше подстраховаться и поставить на то, что «Арсенал» не проиграет, но обе команды забьют. Играть с «чайками» в гостях не всем удобно, и лидер АПЛ не станет исключением.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.22.

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