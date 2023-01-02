«Бостон» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».



Ставка: победа «Бостона» за 1.95.



«Нас ждёт не простой матч, а «Зимняя классика». На стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне, штат Массачусетс, встретятся хозяева «Брюинз» с «Питтсбургом».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тут не надо вспоминать, как раньше эти команды участвовали в «Зимней классике». Но вы учтите, что игра пройдёт на стадионе с десятками тысяч зрителей, что качество льда может быть неидеальным, что это будет не совсем обычный хоккей. Когда ты много бегаешь по площадке, то надо ещё продышаться, не замёрзнуть на лавке, не ловить блики от солнца на зеркальной глади льда… В общем, куча нюансов.



Но обе команды будут в одинаковых условиях. А если смотреть в целом по сезону, то «Бостон» безоговорочно лидирует во всей лиге с 60 очками. Второй идёт «Каролина» (54), но она отстаёт аж на шесть шагов. «Питтсбург» же вообще только 11-й с 44 очками.



Кроме того, «Пингвинз» в последних матчах выступают не слишком убедительно. После рождественской паузы они проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5). Вели 4:0 с «Детройтом», но пропустили пять шайб подряд (4:5 ОТ). Наконец, уступили «Нью-Джерси» (2:4), а ведь что с «Ред Уингз», что с «Дэвилз» играли на своей площадке.



«Бостон» себе таких спадов не позволяет, поэтому на домашнем большом стадионе очевидно, что «Брюинз» будут считаться фаворитами. Я бы в этом матче взял кэф 1.95 на то, что «Бостон» победит в основное время», — сказал Лысенков.



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