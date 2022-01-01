«Бостон» — «Питтсбург». Стараний Малкина маловато

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Брюинз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «пингвинов» оценивается аналитиками в 2.91. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.55.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» 2 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бостон» – «Питтсбург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.26, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 3.34. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.02. Гол в каждом периоде доступен в букмекерских конторах с коэффициентом в 1.42. Вероятность овертайма оценивается в 6.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» (02.01.2023)

На 2 января в Национальной хоккейной лиге запланировано всего пять матчей. Завершает игровой день встреча в Бостоне, где местный одноимённый клуб примет «Питтсбург». Первое вбрасывание в матче состоится в 22:00 мск.

«Бостон» последнюю неделю занести себе в актив не может, ведь он потерял очки. Вряд ли это можно считать трагедией, так как по одному очку команда получала, проигрывая за пределами основного времени. Таким образом, «мишки» по-прежнему не проигрывают в основное время на протяжении 10 матчей.

Третьяк: хочется пожелать Овечкину дальше идти к рекорду Гретцки.

Подобные осечки для команды Джима Монтгомери проходят незаметно, ведь она продолжает стабильно добиваться успеха. «Бостон» находится на первом месте Восточной конференции, имея солидное преимущество от ближайшего преследователя — шесть очков. У хозяев прекрасно работает нападение и редко допускает критические ошибки оборона.

«Мишки» пропустили всего 82 шайбы. Больше трёх голов в основное время команда не пропускала в 16 матчах подряд. В то же время последние игры лидера выходят результативными – в 8 из 14 встреч забрасывалось минимум шесть шайб.

«Бостон» не проигрывал в двух матчах подряд текущего сезона, поэтому после поражения во встрече с «Баффало» (3:4 ОТ) он будет всерьёз мотивирован одержать домашнюю победу. В атаке клуб также проблем не испытывает, забивая в среднем почти четыре гола за матч.

Овечкин оформил 30-й хет-трик в НХЛ.

«Питтсбург», несомненно, поддержит голевую активность соперника. В этом сезоне «пингвины» забивают не так много и по показателям результативности далеки от лучших. Однако менее трёх шайб они забрасывают крайне редко. В Бостон они отправляются с серьёзной мотивацией после поражений в четырёх матчах подряд, поэтому будут стараться навязать сопернику свою игру.

Только это гостям и остаётся, потому что стабильности у них снова нет. В последней встрече с «Нью-Джерси» (2:4) впервые за четыре матча забил Евгений Малкин. Форвард вышел на чистое второе место по очкам россиян в НХЛ, опередив Сергея Фёдорова. Тем не менее стараний Малкина в очередной раз не хватило, чтобы набрать даже одно очко.

Команда Майка Салливана сейчас не в лучшей форме. Домашнюю серию из трёх игр она провела слабо, не сумев обыграть «Каролину» (3:4 ОТ) и менее впечатляющий «Детройт» (4:5 ОТ). В итоге «Питтсбург» скатился на седьмую строчку в Восточной конференции и опережает «Рейнджерс» и «Айлендерс» по разнице шайб.

Важно отметить, что гости сдали при игре у своих ворот. Оборона «Питтсбурга» надёжностью никогда не блистала, однако во время серии поражений она пропускала неизменно по четыре и более голов за матч. При этом по надёжности в меньшинстве клуб уступал лишь «Бостону», но в последнем матче с «Нью-Джерси» удаления действительно вредили команде.

В нынешнем состоянии «Питтсбург» не сможет оказать достойное сопротивление лидеру лиги. В то же время он точно постарается поддавить соперника впереди. Отметим, что в двух последних очных играх «пингвины» забрасывали не менее четырёх шайб. «Бостон» немного расслабился, поэтому хотя бы три гола может пропустить. Однако и ответить хозяева не забудут. Таким образом, в этой встрече рассмотрим ставку «Бостон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.26.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» 2 января 2023 года

В этой игре можно рассчитывать на результативный хоккей, ведь обе команды сейчас на лёгком спаде и много ошибаются в обороне. Впрочем, неудачи «Бостона» не лишают его статуса фаворита матча – команда уже полтора месяца не проигрывает в основное время. «Питтсбург» уступил в четырёх последних встречах. Гости умеют играть в Бостоне, вновь начал забивать Малкин, и борьба будет. Однако выиграть в гостях у «Бостона» для такого клуба нереально.

Ставка: «Бостон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 9.31.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 88 голов.

Роман Ротенберг подвёл итоги года для СКА.

Сын Овечкина забил гол на тренировке «Вашингтона».

Малкин вышел на второе место в истории НХЛ по очкам среди россиян.