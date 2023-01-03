«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.92.



«Арсенал» после возобновления первенства АПЛ не утратил былого величия и продолжил «собирать скальпы» в чемпионате. Команда раньше отличалась способностью начать оступаться в новогодний период, однако в этом розыгрыше такой тенденции не наблюдается, что приятно радует и руководство клуба, и болельщиков. Две уверенные победы «канониров» во второй части сезона явно придадут мотивации лондонцам продолжить в том же духе, а схватка с грозным в этом году «Ньюкаслом» покажет их истинные амбиции.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается самого «Ньюкасла», то клуб тоже выглядит очень убедительно в этом розыгрыше и по делу располагается так высоко в таблице. «Сороки» без труда разбили «Лестер» после выхода с каникул, но не смогли дома одолеть «Лидс», разойдясь миром. Однако в обороне команда продолжает оставаться на передовых позициях в чемпионате и пропустила меньше остальных участников дивизиона.



На мой взгляд, в этой паре стоит ожидать напряжённой борьбы и непростой игры. «Ньюкасл» тоже довольно хорош по сезону и так просто три балла конкуренту не отдаст. Однако на стороне «канониров» фактор своего поля с поддержкой трибун и более солидные кондиции, которые они продемонстрировали в двух предыдущих матчах. Я считаю, что «Арсенал» сможет сломить сопротивление оппонента и добудет очередную победу», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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