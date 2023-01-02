«Арсенал» — «Ньюкасл». Артета упрётся

Лондонский клуб продолжает защищать лидерство, на которое покушаются «сороки» и «Ман Сити». Дарить очки он не намерен.

3 января состоится матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «сорок» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл» (03.01.2023)

В английской Премьер-лиге команды добрались уже до 19-го тура. На 3 января запланированы четыре интереснейшие встречи. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» примет «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный судья — Энди Мэдли.

За 16 матчей текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» потерпел лишь одно поражение и один раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах подопечные Микеля Артеты одержали уверенные победы, в том числе с «Вест Хэмом» (3:1), а также на выезде с неуступчивым «Брайтоном» (4:2).

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Матчи с «молотобойцами» и «чайками» интересны тем, что в них не смог принять участия из-за полученной на чемпионате мира в Катаре травмы Габриэл Жезус. Отсутствие основного центрфорварда никак не отразилось на результативности «канониров». Артета нашёл ему весьма достойную замену — Эдди Нкетиа. Нападающий забивал голы в обеих встречах.

Один из мячей Нкетиа забил с передачи Мартина Эдегора, который заслуживает отдельной похвалы. Норвежец набрал классную форму. Записав на свой счёт красивейший гол и отдав результативную передачу в матче последнего тура с «Брайтоном», он повторил удивительное достижение.

Полузащитник стал шестым игроком в истории «канониров», которому удалось поучаствовать в двух и более голах в трёх матчах чемпионата Англии подряд. Ранее подобное удавалось только Тьерри Анри, Деннису Бергкампу, Сеску Фабрегасу, Робину ван Перси и Алексису Санчесу.

Букайо Сака назвал Мартина Эдегора дирижёром «Арсенала».

Недавно Букайо Сака отметил, что Эдегор играет великолепно и является дирижёром «Арсенала». Норвежец внёс солидный вклад в то, что его клуб стал пятым в истории АПЛ, набравшим 43 очка в 16 турах. Сейчас он уверенно возглавляет турнирную таблицу с солидным отрывом от догоняющих «Манчестер Сити» и как раз «Ньюкасла».

За 17 туров АПЛ клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн тоже потерпел поражение только в одном матче. Ничейных результатов у него гораздо больше, чем у «канониров» — в семи встречах «сороки» играли вничью. Немалая их часть пришлась на самое начало сезона, но также «Ньюкасл» поделил очки в матче последнего тура АПЛ с «Лидсом».

Хотя ничейный исход в игре с «Лидсом» совсем не закономерен. Подопечные Эдди Хау владели инициативой всю встречу и имели ряд отличных возможностей забить. И дело отнюдь не в плохой реализации моментов. Великолепный матч провёл голкипер белых Илан Меслье — он совершил пять сейвов.

Впрочем, не столько важно количество спасений Меслье, сколько их качество. Голкипер продемонстрировал великолепную реакцию, отразив несколько ударов с близкого расстояния. Особенно запомнился момент, когда он парировал ногой мяч, летевший после удара защитника «Ньюкасла» Фабиана Шера, после розыгрыша углового.

В текущем сезоне «сороки» даже вели серию из шести матчей, в которых одержали победы. Сначала они обыграли «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1) и «Астон Виллу» (4:0). Затем «Ньюкасл» разгромил «Саутгемптон» (4:1), по делу обыграл «Челси» (1:0), а также «Лестер» (3:0).

Во всех этих встречах результативными действиями отметился Мигель Альмирон. Парагвайский футболист записал на свой счёт пять голов и одну результативную передачу. Пожалуй, именно он сейчас является дирижёром «Ньюкасла». Будет интересно посмотреть на его соперничество с Мартином Эдегором.

Команда из Ньюкасл-апон-Тайн наверняка даст «Арсеналу» мощный отпор. В начале нынешнего сезона подопечные Хау смогли отнять очки у «Манчестер Сити» (3:3). Скорее всего, в грядущем матче не уйдут с поля без гола. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

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Безусловно, у «Арсенала» больше шансов на победу. Во-первых, «канониры» стабильнее. Во-вторых, встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Однако списывать со счетов «Ньюкасл», на наш взгляд, не стоит. К тому же в последней очной встрече «сороки» одержали победу со счётом 2:0. Шансы зацепиться за ничью или даже за победу у «сорок» определённо имеются.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года

В предстоящем матче нас ждёт встреча примерно равных по силе соперников. На двоих они соорудили в текущем розыгрыше чемпионата Англии 72 мяча. При этом у обеих команд в прекрасном тонусе пребывают лидеры атаки. Думается, как минимум по одному разу они сумеют друг другу забить. К тому же «Ньюкасл» не собирается отступать от мечты занять место «Арсенала».

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

Прогноз на матч «Монпелье» — «Марсель» с коэффициентом 2.50.

Кафельников: Абаскаль — чистый шабашник.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.46.

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