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«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Алексея Андронова на матч чемпионата Англии
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» в 19-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Матч лидеров АПЛ. «Ньюкасл» продолжает свою невероятную серию без поражений. В последнем матче, правда, была нулевая ничья с «Лидсом», но в целом поступь очень серьёзная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» в последних матчах играет в довольно открытый футбол, много позволяет и своим соперникам, но и сам хорош в атаке. В предыдущей игре уже на второй минуте лондонцы открыли счёт. Многое получается впереди. От этого матча как раз жду забитых мячей.

Мне кажется, что самая хорошая ставка на эту игру – обе забьют. Играют лидеры, битва «Ньюкасла» и «Лидса» — это было совсем другое. Здесь, мне кажется, настроение и у тех, и у других должно быть на креатив и позитив. Так что «обе забьют» с коэффициентом 1.75», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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