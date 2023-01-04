«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 3.72.



«С чем снова придётся столкнуться «Ак Барсу», теперь уже в присутствии Зинэтулы нашего Хайдаровича, так это с недостатком мотивации. В последний раз «Северсталь» была выше казанцев в турнирной таблице и играла лучше в начале XXI века, когда забирала бронзу, а потом и серебро Суперлиги. Но те времена остались лишь в памяти болельщицкой, никто «Северстали» приличных денег не даёт, остается жить лишь на авторитете.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Поэтому начало предстоящего матча лежит на поверхности: «Ак Барс» выйдет, пардон, голым задом ёжиков давить и попытается взять «Северсталь» на понт. Ну, Разина на понт брать бесполезно, его «Северсталь» будет кусаться и царапаться, и если уж «барсы» совсем расслабятся, то Череповец может и в счёте повести. И даже, знаете ли, не в одну шайбу.



Дальше, конечно, всё встанет на свои места и у гостевых ворот будет перманентное месилово. И тут уж как «Северсталь» сумеет отбиться. Лично мне кажется, что до конца не сумеет. Получим мы достаточно весёлый по количеству заброшенных шайб матч, с тоталом выше 5.5. Но по его итогам хоть круть-верть, хоть верть-круть, но хозяева выдавят из гостей два очка. Но это только мои мысли. А вдруг «Северсталь» устоит?» — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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