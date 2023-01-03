«Ак Барс» — «Северсталь». Билялетдинов поднимет авторитет

4 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.79. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» 4 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Северсталь» Череповец (04.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты после недавней международной паузы. 4 января состоятся шесть встреч. В одной из них на льду стадиона «Татнефть-Арены» в Казани местный «Ак Барс» примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

С тех пор как Зинэтула Билялетдинов вернулся в тренерский штаб, «Ак Барс» заметно прибавил. Авторитет и опыт специалиста делают своё дело. Улучшился игровой рисунок, а также дисциплина. Самое главное — у команды из Казани начали проявляться волевые качества и характер.

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«Барсы» потерпели только три поражения в последних девяти матчах. На выезде они уступили «Барысу» (2:3 Б) и «Локомотиву» (1:2). На домашнем стадионе проиграли во встрече с «Металлургом» (2:4). Также казанцы одержали волевые победы в играх с московским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Авангардом» (тоже 3:2). Обыграли по буллитам «Сочи» (5:4 Б).

Во всех остальных встречах «Ак Барс» выиграл в основное время, в том числе с «Нефтехимиком» (3:1). Победа в игре с нижнекамцами стала для Билялетдинова первой после возвращения на должность главного тренера. В послематчевом интервью наставник отметил, что ещё не всё в порядке. Однако также он похвалил своих подопечных за старание и стремление следовать тренерской установке.

Специалист находится в процессе отладки механизмов «Ак Барса». Задача стоит очень непростая — найти общий язык со звёздами. Олег Знарок с этим не справился. Недавно заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением, что если в данной ситуации не разберётся Билялетдинов, то не сможет уже никто. Скорее всего, в этом он прав.

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У «Северстали» далеко не такой мощный состав, как у «Ак Барса». Однако Андрей Разин неоднократно доказывал, что его молодых подопечных не стоит списывать со счетов. На последнем отрезке череповчане смотрятся весьма собранно. Небольшой международный перерыв пошёл им на пользу.

За последние семь матчей в регулярке «сталевары» уступили лишь два раза — на выезде в овертайме «Торпедо» (2:3 ОТ) и на домашнем стадионе разгромно «Витязю» (1:4). В овертайме они обыграли «Сочи» (2:1 ОТ) и «Спартак» (4:3 ОТ). В основное время дважды выиграли в матчах с минским «Динамо» (4:3 и 4:0), а также отомстили «Торпедо» (3:2).

Последний случай наиболее интересен. После победы во встрече с нижегородцами Андрей Разин отметил, что не последнюю роль в результате сыграл грамотный разбор соперника.

Подкорректировав линию обороны, специалист лишил «Торпедо» одного из главных козырей — скоростных контратак с численным преимуществом.

Удастся ли Разину подобным образом обыграть «Ак Барс»? Череда успешных выступлений ещё ни о чём не говорит. Стоит отметить, что «Северстали» попадались достаточно удобные соперники. Кроме того, пять из семи игр проходили на её домашнем стадионе в Череповце.

На дистанции у «сталеваров» отчётливо проглядываются несколько немаловажных проблем. В первую очередь стоит отметить, что они довольно много пропускают. За 45 матчей череповчане пропустили 128 шайб.

При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 2.08. У «барсов» огромное количество звёздных и талантливых форвардов. Кстати, Вадим Шипачёв недавно был признан лучшим нападающим КХЛ в декабре. Он отметился заброшенной шайбой и 11 ассистами в 10 матчах.

Форвард завершил только одну встречу с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Вероятно, были и более достойные кандидаты на данное звание. Однако важно другое — при Билялетдинове форвард стал чаще радовать результативностью, пусть и в роли ассистента.

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Также стоит отметить, что лучшим защитником декабря был признан Даниил Пыленков, выступающий за «Северсталь». Он набрал восемь (3+5) очков в девяти матчах и также завершил лишь одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Сдаётся, грядущий матч будет интересным и насыщенным на события.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» 4 января 2023 года

Под руководством Билялетдинова переполненный звёздными хоккеистами «Ак Барс» ощутимо прибавил. Улучшилась игра в целом, появились характер и дисциплина. Скорее всего, на домашнем стадионе казанцы как минимум не проиграют «Северстали». Хотя череповчане вполне могут навязать «барсам» борьбу и довести дело как минимум до овертайма. Последний отрезок они тоже провели весьма впечатляюще. Думается, голов будет немало с обеих сторон.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.08.

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