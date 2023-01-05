«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на встречу АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 3 за 1.60.



«Вывеска прекрасная, интригующая, но всё-таки сейчас у этого матча есть явный фаворит, и это «Манчестер Сити». «Челси» строит новую команду, в прошлом туре опять допустил осечку в матче с «Ноттингем Форест». Предел мечтаний для лондонцев по этому сезону – попадание в четвёрку. И я думаю, что в этой встрече «Челси» не полезет сам вперёд, команда выберет выжидательную тактику. В таком состоянии опасно играть с «Сити» в открытый футбол. Лучше подумать о том, как правильно выстроить контратаки, чтобы воспользоваться слабыми местами в обороне «Сити».



Лучшие прогнозы на сегодня.



А команде Гвардиолы надо пользоваться тем, что «Арсенал» потерял очки, и возвращаться к предыдущему отставанию. В прошлом туре сам «Сити» сыграл вничью с «Эвертоном». Думаю, всё есть для победы у «Манчестера». Но ставить на чистую победу не хотелось бы из-за того, что слишком занижен коэффициент. Я выберу вариант «тотал меньше 3». Думаю, «Челси» уделит особое внимание защите и многого не даст создать у своих ворот. «Сити», скорее всего, будет контролировать мяч большую часть встречи, но обилия голов мы не увидим», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 7.00.



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