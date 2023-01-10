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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: когда матч Кубка лиги, где смотреть, прогнозы и ставки

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: когда матч Кубка лиги, где смотреть, прогнозы и ставки
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11 января состоится матч 1/4 финала Кубка лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 23:00 мск. На территории России эту встречу не покажут.

Лучшие прогнозы на футбол.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24, а успех «Саутгемптона» оценивается аналитиками в 12.50. Ничья доступна за 7.20.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.46, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70.

На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.03. Если забьёт «Саутгемптон», сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 6.02.

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