«Реал» Мадрид — «Валенсия»: эксперты назвали шансы команд в 1/2 финала Суперкубка Испании

11 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия». Начало игры – в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»



Лучшие прогнозы на футбол.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение столичному клубу. Поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, а успех «Валенсии» оценивается аналитиками в 5.80. Ничья доступна за 4.80.



По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.67, а на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.28.



На гол «Реала» дают коэффициент 1.10. Если забьёт «Валенсия», сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.76.



Экспресс с коэффициентом 7.09.



«Зенит» объявил о переходе Ренана и Ду Кейроса из «Коринтианса».

Скалони оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026.



Мадридский «Атлетико» интересуется Мемфисом Депаем.