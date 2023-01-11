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«Милан» — «Торино»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Италии

«Милан» — «Торино»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка Италии
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Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» за 1.76.

«Торино» крепкая команда, находится в середине турнирной таблицы Серии А. «Милан» повыше, борется за чемпионство, но это кубковый матч.

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У «Милана» прекрасные игроки: Жиру, Диас, Леау, который отдаёт и забивает. На чемпионате мира он получал мало игрового времени, но всё равно был одним из лидеров.

«Торино» в чемпионате дважды сыграл вничью. Команда отлично играет в обороне, неплохо создаёт моменты. Но «Милан» очень силён. Думаю, что за Кубок он будет бороться, будет стараться пройти как можно дальше. Мне кажется, что «Милан» победит. Мой прогноз – победа «Милана», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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