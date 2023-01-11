«Реал» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Суперкубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Суперкубка Испании «Реал» Мадрид — «Валенсия».



Ставка: победа «Реала» в один гол за 3.54.



«Реал» неважно выглядел по качеству игры в матче чемпионата с «Вильярреалом» и вполне по делу уступил, отпустив в отрыв своего главного конкурента за золото в лице «Барселоны». «Сливочным» не хватало мощи в атаке, и после ответного гола они тут же пропустили вновь, не сумев сдержать натиск оппонента. Однако на предстоящем турнире в Саудовской Аравии мадридцы попытаются сыграть значительно убедительнее, и для меня они являются фаворитами пары.



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Что касается «Валенсии», то клуб неудачно проводит сезон, потеряв место в первой десятке и уступив дважды после возобновления чемпионата. Коллектив неплохо смотрелся в атаке на осеннем отрезке, но пока не набрал кондиций и выглядел бледно впереди в этих двух встречах. Однако побороться за Суперкубок страны «летучие мыши» вполне способны и так просто победу принципиальному сопернику не отдадут.



Я считаю, что мадридцев ждёт непростое испытание валенсийцами, хотя они и выглядят предпочтительнее на роль победителя пары. «Сливочные» пока не впечатляют впереди и не так собраны в защите, чем может воспользоваться противник. Однако класс у «Реала» явно выше, и это должно помочь добиться выигрыша в непростой борьбе», — сказал Мостовой.



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