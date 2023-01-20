Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании: кто с кем сыграет, все пары, результат

Закончилась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании. Напомним, что борьбу за трофей продолжат «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Валенсия», «Атлетик», «Севилья» и «Атлетико».
По итогам жеребьёвки болельщики смогут увидеть в 1/4 финала Кубка Испании мадридское дерби. «Барселоне» выпал «Реал Сосьедад».
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Испании:
- «Реал» (Мадрид) — «Атлетико» (Мадрид);
- «Осасуна» — «Севилья»;
- «Валенсия» — «Атлетик» (Бильбао);
- «Барселона» — «Реал Сосьедад».
Матчи пройдут 24, 25 и 26 января. Точное расписание будет объявлено позднее.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис», обыгравший в финале «Валенсию» в серии пенальти со счётом 5:4 (основное и дополнительное время закончилось со счётом 1:1) на стадионе «Олимпийский» в Севилье. У «летучих мышей» вновь есть шанс выйти в финал.
Экспресс с коэффициентом 24.18.
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